Kicillof llamó a votar, hizo algunas críticas, pero dejó la puerta abierta a negociar con LLA

En sintonía con el mensaje que repitieron casi todas las figuras políticas principales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof insistió este domingo 26 de octubre en pedir a la a la ciudadanía que concurra a votar en las Elecciones Legislativas 2025, al tiempo que si bien cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de poner en vigencia la Boleta Unica de Papel, a la que consideró como "más cara", dejó abierta la puerta a algún tipo de negociación con la Casa Rosada, al enfatizar "tienen mi número de teléfono, úsenlo”. Curiosamente un concepto similar había utilizado el expresidente Mauricio Macri

Kicillof llegó a votar poco antes del mediodía en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera”, en calle 4 N° 962, esquina 51, en La Plata, como siempre caminando de la mano de su esposa, Soledad Quereilhac, saludando de muy buen humor a votantes y transeúntes de la zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Vestido con pantalón azul y campera negra y portando un mate y un termo con el que incluso compartió con varios votantes que estaban en la misma fila, el mandatario bonaerense, sonriente, se tomó fotografías con varios votantes que se lo solicitaron. Tras una espera de alrededor de 15 minutos, Kicillof accedió a la mesa de votación 0009, entregó una bandeja de facturas a las autoridades y fiscales y cumplió rápidamente con el trámite de la Boleta Única en Papel (BUP).

Tras ello, se dirigió al teatro Metro, situado a unos 50 metros de la escuela, donde explicó ante el periodismo que, según las informaciones en poder del Ejecutivo bonaerense, la elección se desarrolla “con normalidad en toda la provincia”.

Elecciones 2025 en vivo: con los periodistas a distancia, Milei repartió sonrisas y saludos al votar en la UTN en Almagro

“El ministro (de Gobierno) Carlos Bianco me informó que la elección se ha iniciado con total normalidad, en algunas localidades afectadas por la lluvia de ayer tardaron un poquito más en abrirse algunas mesas pero está todo normal”, indicó.

Kicillof remarcó que la ciudadanía está "en un día importantísimo, porque estamos votando en la Argentina para decidir lo que pasa acá”, y advirtió: “Sigo sin entender la necesidad de modificar algo que andaba bien”, señaló al cuestionar la boleta partidaria tradicional, considerando que la actual BUP "es un sistema más caro".

"Mañana veremos el resultado"

“Mañana veremos, el resultado ex expresión de la voluntad popular esperemos que se respete lo que quiere el pueblo en las urnas, porque el pueblo gobierna a través de sus representantes”, concluyó Kicillof.

NA/HB