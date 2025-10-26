La Libertad Avanza-Cambia Mendoza lidera las elecciones con más del 70% de participación

La alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el oficialismo provincial de Mendoza, liderado por el gobernador Alfredo Cornejo, se posicionaba como la clara ganadora en las elecciones de este domingo. Según los datos provisorios de la Cámara Electoral de Mendoza, la participación en la provincia superaba el 71%, cifra que supera la media nacional del 66%.

Con Luis Petri, actual ministro de Defensa, como candidato principal, el frente La Libertad Avanza-Cambia Mendoza obtenía alrededor del 45% de los votos, lo que le permitiría quedarse con tres de las cinco bancas a diputados nacionales que estaban en disputa.

Elecciones 2025: seguí el minuto a minuto con el streaming en vivo de PERFIL

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El peronismo, encabezado por Emir Félix y su partido Fuerza Justicialista, quedaba relegado a la segunda posición con una diferencia de aproximadamente 20 puntos, consolidando a LLA como la fuerza predominante en el distrito.

Según las autoridades de la Junta Electoral Nacional de Mendoza, la participación se ubicaba en 71,5% y podría alcanzar el 73% al cierre definitivo. Si bien supera la media nacional, el dato se mantiene dentro de los promedios históricos locales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia mendocina, Dalmiro Garay, señaló que “el 71,5% es una cifra muy similar a la de elecciones anteriores. En 2021, la participación fue del 72% al cierre provisorio y terminó en 74,19%”.

LB

