Elecciones 2025: los bloopers, perlitas y momentos destacados de una jornada democrática clave

La jornada electoral de este domingo 26 de octubre, marcada por la tensión política y la expectativa por el reparto de poder que vendrá, tuvo su otro lado. Fue un día donde, a pesar del fantasma del ausentismo récord, el color, los bloopers y las situaciones insólitas también jugaron su propio partido, dándole un respiro (y un par de memes) a un día largo y cargado de nerviosismo.

Los protagonistas no fueron solo los políticos, sino también los ciudadanos, las autoridades de mesa y hasta las mascotas. Los problemas con los documentos de identidad fueron un clásico de la jornada, afectando desde familiares del Presidente hasta legisladores en funciones.

Pero también hubo lugar para el ejemplo cívico y las clásicas "coincidencias" discursivas de la vieja política. A continuación, un repaso por las perlitas que nos dejaron estas elecciones legislativas.

José Luis Espert se equivocó al entrar a su auto luego de votar y su esposa lo retó

El Guasón de La Plata se quedó sin votar

El premio al look de la jornada se lo llevó un hombre en La Plata, que decidió tomarse la elección con humor y fue a votar disfrazado del Joker (El Guasón). Con el pelo teñido de verde, la cara completamente maquillada de blanco y el clásico traje rojo, se presentó en su correspondiente escuela. Sin embargo, la presidenta de mesa le bajó el pulgar: le explicó que, con ese nivel de maquillaje, era imposible "acreditar su identidad". Hubo un momento de tensión, pero "el Guasón" se tuvo que retirar del establecimiento sin poder votar.

La madre del Presidente y el registro de conducir

El nerviosismo de la jornada le jugó una mala pasada a la propia madre del Presidente, Alicia Lussich. La mamá de Javier Milei llegó a la escuela donde votaba y, al momento de presentarse ante la autoridad de mesa, extendió con confianza su registro de conducir. Con amabilidad, los fiscales le explicaron que ese no es un documento válido para sufragar. Sin chistar, la mujer tuvo que pegar media vuelta, volver a su casa a buscar el DNI correcto y regresar más tarde para, ahora sí, emitir su voto.

Pagano, con el DNI equivocado

La que tampoco pudo votar, al menos en el primer intento, fue la diputada oficialista Marcela Pagano. La legisladora de La Libertad Avanza llegó a su mesa y presentó su DNI, pero la autoridad de mesa detectó que se trataba de un "ejemplar A" que ya había sido invalidado por un ejemplar posterior (el "B") que la propia Pagano había tramitado. A pesar de ser una figura pública, no hubo caso: no pudo votar, tuvo que retirarse y volvió más tarde con el documento correcto.

Reichardt y su compañero de urna

La imagen más curiosa (y para algunos, tierna) de la elección la protagonizó la candidata libertaria Karen Reichardt. La misma fue a votar a una escuela en Martínez acompañada por su perro "Rumbita" . No solo entró con él al cuarto oscuro, sino que lo sostuvo a upa en el momento exacto en que depositaba el sobre en la urna, ante la mirada de las autoridades de mesa.

La agenda presidencial: el teléfono de Kicillof y Macri

Hubo una notable coincidencia discursiva entre dos pesos pesados de la oposición. Tanto Axel Kicillof como Mauricio Macri, al ser consultados por la prensa tras emitir sus votos, dejaron la puerta abierta al diálogo poselectoral con un código casi calcado. Ante la pregunta sobre la futura gobernabilidad y la relación con el Presidente, ambos respondieron, con apenas matices, que Javier Milei "tiene su teléfono" por si necesita llamarlos.

El ejemplo cívico: 100 años y un aplauso

Mientras se debatía la histórica baja participación, el gran ejemplo cívico de la jornada lo dio Ángela, una mujer de 100 años que se acercó a votar a una escuela en el barrio de La Plata. A pesar de no tener ninguna obligación legal de hacerlo por su edad, la mujer se hizo presente para cumplir con su deber. Al momento de introducir el sobre en la urna, recibió una ovación cerrada y un aplauso espontáneo de todas las autoridades de mesa y los votantes que esperaban en la fila.

El mar de memes de la jornada

Mientras en el cuarto oscuro se definían 127 bancas de Diputados y 24 de Senadores, y millones de personas lidiaban por primera vez con la Boleta Única de Papel (BUP), en X (ex Twitter) el ingenio popular explotaba. Como en cada elección, los memes se convirtieron en la banda de sonido de la jornada, con perlitas que fueron desde las demoras hasta el ya clásico viral del "tenés pedido de captura", que esta vez un usuario aseguró que se hizo tristemente realidad en su mesa.

TC