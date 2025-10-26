Elecciones 2025: seguí el minuto a minuto con el streaming en vivo de PERFIL

Seguí en vivo la cobertura especial de Perfil sobre las elecciones 2025. Minuto a minuto, el análisis, los resultados y las repercusiones con los periodistas y columnistas de PERFIL.

En esta jornada se eligen diputados nacionales en todo el territorio argentino. Con apenas el 66% del padrón asistiendo a votar, las elecciones de este domingo marcaron la participación más baja desde el regreso de la democracia en 1983.

Los comicios, en los que por primera vez se utilizó la Boleta Única de Papel a nivel nacional, cerraron a las 18. Desde ese momento, Perfil sigue momento a momento la carga de datos oficiales, las tendencias por provincia y las repercusiones políticas de una jornada que redefine el mapa del Congreso.

