Córdoba votó con normalidad, aunque con menor participación que en 2021: 67% del padrón

Según las autoridades nacionales, la participación electoral en el pais fue baja: votó sólo el 66% del padrón a nivel nacional y en Córdoba, el 67%. Por primera vez se utilizó la Boleta Única Papel para elegir cargos nacionales. Desde las 21 horas se difundirán los primeros resultados parciales.

“Era nuestra primera experiencia con la boleta única, y la verdad que teníamos algunas dudas, pero el acto ha sido muy bueno y sigue siéndolo hasta ahora”, señaló Fernández, quien destacó la organización y el comportamiento de los votantes. Según precisó, el horario pico de concurrencia fue entre las 16 y las 18, y los primeros resultados del escrutinio provisorio se conocerán a partir de las 21.

Juan Schiaretti: "Hay que votar sin miedo porque Argentina no se va a desbarrancar mañana"

El funcionario explicó que el conteo preliminar está a cargo del Ministerio del Interior y de una empresa extranjera contratada para la carga de datos. En tanto, el escrutinio definitivo —que tiene validez legal— comenzará el martes a las 18, bajo supervisión de la Justicia Electoral.

En cuanto a los niveles de participación, Fernández detalló que el primer corte, realizado al mediodía, marcó un 25% de votantes, mientras que a las 16 la cifra ascendía al 53%.

El secretario también resaltó la experiencia previa del electorado cordobés con el sistema de boleta única, ya utilizado en comicios provinciales. “Como ciudadano, también voté con este sistema. La logística es diferente a la del método anterior y nos llevó más horas de trabajo, pero todo se desplegó a tiempo y sin inconvenientes”, agregó.

Pese a la buena organización, la participación fue inferior al promedio histórico. En las legislativas de 2021, la concurrencia había alcanzado el 71,39%, la más baja registrada hasta entonces, en un contexto aún condicionado por la pandemia.

“Todo indica que estaremos algunos puntos por debajo de aquella cifra, pero dentro de los márgenes normales para una elección legislativa”, concluyó Fernández, quien destacó el compromiso del personal electoral y la conducta ciudadana durante toda la jornada.