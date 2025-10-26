Elecciones 2025: dónde estarán los búnkers de Fuerza Patria y La Libertad Avanza en Buenos Aires

Las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre definirán el nuevo equilibrio de poder en el Congreso. Con 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado en juego, los espacios más importantes ultiman detalles para una jornada que se anticipa reñida.

En la provincia de Buenos Aires, la atención se centra en los búnkers de Fuerza Patria y La Libertad Avanza, dos polos políticos que vuelven a enfrentarse en el territorio más poblado del país.

El búnker de Fuerza Patria: el peronismo se reúne en La Plata

Fuerza Patria, la coalición que agrupa al kirchnerismo, Patria Grande y sectores del Frente Renovador, concentrará su operativo electoral en el Hotel Grand Brizo, ubicado frente al Teatro Argentino de La Plata. Allí se espera la presencia del gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner, el exministro Sergio Massa y referentes de La Cámpora y de distintos municipios bonaerenses. El espacio buscará proyectar una imagen de unidad luego de semanas de tensiones internas.

El intendente platense Julio Alak recibirá los primeros datos en su local partidario de calle 54 entre 10 y 11, y luego se trasladará al hotel. La expectativa en el oficialismo provincial está puesta en sostener la mayoría en el Senado bonaerense y en recuperar terreno en distritos clave del conurbano.

Fuentes del entorno de Kicillof confirmaron que la comunicación oficial estará a cargo de su equipo de prensa y que los primeros resultados se seguirán desde una sala central con pantallas conectadas al centro de cómputos de la Junta Electoral.

Máximo Kirchner regresa al centro de la escena

La asistencia de Máximo Kirchner al búnker fue confirmada en las últimas horas. El diputado, que en los últimos meses mantuvo perfil bajo, volverá a mostrarse junto al gobernador y otros dirigentes de peso. La presencia de ambos apunta a reforzar la cohesión interna del peronismo bonaerense, en un contexto de disputas por el liderazgo de la coalición.

El mensaje central de la noche será, según los organizadores, “unidad, trabajo territorial y defensa del Estado presente”, una consigna que buscará contraponerse a las políticas de ajuste impulsadas por el oficialismo nacional.

El búnker libertario: La Libertad Avanza repite en el Hotel Libertador

Por su parte, La Libertad Avanza concentrará su operativo en el Hotel Libertador, en pleno microcentro porteño. El espacio liderado por el presidente Javier Milei mantendrá la misma sede utilizada durante la campaña presidencial de 2023 y los comicios previos.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya se encuentra en el lugar supervisando la logística, acompañada por el operador bonaerense Sebastián Pareja y los candidatos legislativos Francisco Adorni y Juan Pablo Allan.

El Presidente llegó muy temprano al búnker alrededor de las 19, mucho antes de que se conozcan los primeros resultados oficiales. Un rato después su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, salió del hotel y micrófono en mano junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, agradeció la participación electoral.

La consigna interna del espacio será “ratificar el rumbo económico y la libertad individual frente a la vieja política”. El equipo de comunicación presidencial anticipó que los resultados se seguirán desde un centro de datos montado en el mismo hotel, con transmisión en directo por redes sociales y medios afines.

Otros espacios y cobertura federal

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) concentrará su actividad en la Casa Cultural Rebelión, en calle 61 entre 6 y 7 de La Plata, donde se reunirán sus principales referentes, entre ellos Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Mientras tanto, Somos Buenos Aires, la alianza opositora que reúne a radicales, peronistas no kirchneristas y la Coalición Cívica, seguirá el escrutinio en el Comité Provincia, sobre calle 51 entre 8 y 9.

En paralelo, varios candidatos locales tendrán búnkers propios en distritos del conurbano, especialmente en San Isidro, Lomas de Zamora y Quilmes, donde se definirán algunas de las intendencias más competitivas.