Elecciones legislativas 2025: dónde voto en Santa Fe

Las elecciones legislativas generales se realizan en todo el país y los votantes deben acudir a las urnas para elegir diputados y senadores. En la provincia de Santa Fe, los ciudadanos eligen a nueve diputados nacionales para el Congreso.
Antes de ir a votar, los ciudadanos deben consultar el padrón electoral. En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya tiene disponible el padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar.
Dónde voto en las Elecciones Legislativas Generales
Los santafesinos que deseen saber dónde votar deberán hacerlo en www.padron.gob.ar. Luego seguir los siguientes pasos:
-
Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.
-
Confirmar el número de DNI, género según figura en el documento y distrito.
-
Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”.
-
Poner los siguientes datos: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.
Qué documentos presentar en las Elecciones Legislativas 2025
De acuerdo con la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son los siguientes:
-
Libreta cívica
-
Libreta de enrolamiento
-
DNI libreta verde
-
DNI libreta celeste
-
DNI tarjeta
Quiénes son los candidatos en las Elecciones Legislativas en Santa Fe
Los candidatos en las Elecciones Legislativas en Santa Fe son los siguientes:
-
Partido Autonomista (Lista 36): Raimar Ataide Da Costa, Noelia Samanta Vanina Mirabella, Chavo Ventura, Jesica Romina Reyes y Pedro Héctor Mariani.
-
Igualdad y Participación (213): Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González y Romina Sotelo.
-
Republicanos Unidos (219): Luciano Chano Rossi, Georgina Montalbano Bogey, Rubén Óscar Voisard Rezola, Romina Soledad Giménez y Gastón Iván Méndez.
-
Provincias Unidas (503): Gisela Scaglia, Pablo Farías, Melina Giorgi, Rogelio Biazzi y Natalia María Verónica Corona.
-
Coalición Cívica ARI (47): Eugenio Malaponte, María Inés Masino, Carlos Javier Pujol, Andrea Martínez y Lautaro Candioti.
-
Fuerza Patria (505): Caren Tepp, Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Óscar Cachi Martínez y Fernanda Gigliani.
-
Política Obrera (92): Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice.
-
Nuevas Ideas (227): Eze Torres, Cristina Luciani, Luciano Corti, Andrea Mansilla y Daniel Caramutti.
-
La Libertad Avanza (96): Agustín Andrés Pellegrini, Yamile Vanesa Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Loana Ravera y Germán Cristian Pugnaloni.
-
Defendamos Santa Fe (504): José Gaspar Lattuca, María Noel Montenegro, Manuel Alejandro Lafarga, Floriana Belén Marconi y Néstor Enrique Maggi.
-
Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (502): Franco Casasola, Carla Deiana, Adolfo Columbich, Fernanda Gutiérrez y Nicolás Rapanelli.
-
Movimiento Independiente Renovador (177): Juan Carlos Blanco, Silvia Cristina Attorresi, Roberto Edgardo Forchetti, Claudia Mariel Ramírez y Víctor Hugo Gauna.
-
Compromiso Federal (82): Gabriel Felipe Chumpitaz, Polaca Alejandra Latosinski, Federico Eduardo Cutruneo, Claudia Beatriz Giménez y Daniel Eduardo Hansen.
-
Partido Fe (77): Pamela Ivana Perino, Juan Atilio Flaherty, Aldana Mariela Peirotti, Héctor Reynaldo Cardozo y Silvia María de Lourdes Elías.
-
Frente Amplio por la Soberanía (501): Carlos Alfredo Del Frade, Gabriela Adelina Sosa, Luciano Martín Vigoni, Vanesa Gabriela Oddi y Pablo Francisco Bosch.
-
Movimiento al Socialismo (13): César Rojas Esquivel, Ayelén Velizan, Iván Pilcic, Marianela Ponce y Luis Nine.