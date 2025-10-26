Elecciones legislativas 2025: dónde voto en Santa Fe

Las elecciones legislativas generales se realizan en todo el país y los votantes deben acudir a las urnas para elegir diputados y senadores. En la provincia de Santa Fe, los ciudadanos eligen a nueve diputados nacionales para el Congreso.

Antes de ir a votar, los ciudadanos deben consultar el padrón electoral. En ese sentido, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya tiene disponible el padrón definitivo para que cada elector sepa dónde le corresponde sufragar.

Así son las Boletas Únicas de Papel de la provincia en Santa Fé en las Elecciones 2025 | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dónde voto en las Elecciones Legislativas Generales

Los santafesinos que deseen saber dónde votar deberán hacerlo en www.padron.gob.ar. Luego seguir los siguientes pasos:

Acceder al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral .

Confirmar el número de DNI , género según figura en el documento y distrito .

Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar” .

Poner los siguientes datos: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

Qué documentos presentar en las Elecciones Legislativas 2025

De acuerdo con la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en CABA | Perfil

Quiénes son los candidatos en las Elecciones Legislativas en Santa Fe

Los candidatos en las Elecciones Legislativas en Santa Fe son los siguientes: