Elecciones legislativas 2025: dónde voto en Salta

Este domingo 26 de octubre, los salteños deben acudir a las urnas y ya tienen disponible para averiguar el padrón electoral definitivo en las elecciones generales legislativas. Esta vez, las personas votarán mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), una forma que promete más transparencia y agilidad en el escrutinio.

Los salteños tienen la obligación de elegir diputados y senadores nacionales, en una fecha clave que determinará la representación provincial en el Congreso. En total, se seleccionarán 24 senadores y 127 diputados nacionales en todo el país, con el fin de cambiar parcialmente ambas cámaras, tal como ocurre cada dos años.

Cómo consultar el padrón electoral 2025

Los salteños que deseen saber dónde votar deberán hacerlo en www.padron.gob.ar. Luego seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral .

Confirmar el número de DNI , género según figura en el documento y distrito .

Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar” .

Colocar los siguientes datos: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

Qué documentos presentar en las Elecciones Legislativas 2025

De acuerdo con la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son los siguientes: