La Comunidad Musulmana Ahmadía se solidarizó con los judíos

La Comunidad Musulmana Ahmadía en Argentina hizo público su rechazo a los hechos de violencia que se vivieron en Australia el domingo 15 de diciembre, cuando un grupo de judíos celebraba Januca en la popular playa Bondi Beach de Sidney, y fueron sorpresivamente agredidos por dos hombres. Todo terminó en una tragedia que hasta ahora se cobró 15 vidas y el hecho fue oficialmente calificado como “terrorismo de fanáticos islámicos”.

La Comunidad Musulmana Ahmadía Internacional, a través de su líder mundial, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, declaró la “enérgica” condena al atentado.

En Argentina, el portavoz de ese sentimiento de desconcierto y pesar fue el Imam Marwan Gill, teólogo islámico y presidente de la sede local de la Comunidad Musulmana Ahmadía Internacional, que difundió el mensaje del líder mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Judíos y musulmanes: el día en que sucedió el milagro del agua y el aceite

“En nombre de la Comunidad Musulmana Ahmadía internacional, condeno enérgicamente el atroz atentado terrorista contra miembros inocentes de la comunidad judía en Australia” inicia el mensaje de Hazrat Mirza Masroor Ahmad.

La comunidad musulmana tiene su propio John Lennon en Argentina

Y continúa: “Nadie puede justificar jamás tales actos de violencia. El islam defiende la santidad absoluta de la vida humana y declara que matar a una persona inocente equivale a matar a toda la humanidad”.

“Por consiguiente, los actos de terrorismo y odio son completamente contrarios a las verdaderas enseñanzas del islam. Como musulmanes, nuestra fe nos exige mostrar amor, compasión y misericordia hacia las personas de todas las religiones y creencias.

“Nuestro más sincero pésame a todos los afectados por esta tragedia, y rezamos por la rápida recuperación de los heridos", concluye el comunicado publicado en el sitio de la Comunidad Musulmana Ahmadía.

MM