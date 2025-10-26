El ex ministro de Economía Sergio Massa sostuvo que “estamos en una elección crucial”, luego de emitir su voto en las Elecciones Legislativas 2025 en una escuela del partido de Tigre. El también ex candidato presidencial destacó la mejora en la participación que se está registrando en comparación a los comicios anteriores y opinó sobre "lo que se está jugando" tanto el oficialismo como la oposición.

"Hablé con gobernadores y nuestros candidatos en distintas provincias, y lo diferente que se está dando es el nivel de participación, que es bastante alto. Eso para nosotros es muy alentador", afirmó el líder del Frente Renovador y dirigente de Fuerza Patria. En esa línea, señaló que el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) “facilitó" el momento de realizar el sufragio.

Consultado por la relevancia de esta elección a senadores y diputados para el futuro del país, sostuvo: "Es una elección que es crucial y donde el Gobierno pone a prueba ese 55% de apoyo de la segunda vuelta que respaldaba sus decisiones. Para nosotros, la oposición, es poner en juego la capacidad de representación de aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el gobierno nacional".

En este marco, remarcó que en la jornada de hoy para Fuerza Patria “hay que ratificar el camino" del 7 de septiembre pasado, cuando tuvieron lugar los comicios legislativos bonaerenses, los cuales calificó como "importante”.

“Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es la madre de las batallas”, aseguró Massa acerca del análisis a realizar a partir del lunes 27 de octubre. "Tenemos que tratar de construir una agenda de qué queremos como país”, agregó ante la prensa al salir de la Escuela Primaria Nº19 Martín Fierro de Tigre.

"Hace 30 años que participo y milito en la vida política bonaerense, y es el primer resultado que hay que mirar. Hay que mirar después cómo va a quedar el Congreso porque el gobierno va a tener la obligación de construir una mayoría que no tiene y nosotros tenemos que seguir siendo primera minoría. El tercer dato, obviamente, es cómo evolucionó la representación provincia por provincia", comentó.

"Mañana nos tenemos que levantar y seguir trabajando"

El también ex jefe de Gabinete se manifestó en sintonía con las palabras de Juan Grabois, candidato a diputado nacional y se refirió a la importancia de que el peronismo haya conformado una lista de unidad: "Hay que sumar ideas y, desde las diferencias, siempre se construye mayor fortaleza en las decisiones".

"Siempre la unión hace a la fuerza, no es solo un tema político. El trabajo conjunto siempre es muy importante. Tenemos que tratar de construir una agenda no solamente vinculada a lo que no queremos, sino a lo que queremos como país", concluyó.

