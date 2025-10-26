La vicegobernadora y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Gisela Scaglia, votó este domingo en la provincia de Santa Fe y aseguró que los santafesinos "harán historia" en esta jornada electoral. En términos general, sostuvo que las elecciones legislativas le permitirán al gobierno "reflexionar sobre el rumbo".

"Estoy convencida de que Santa Fe va a mostrar una fuerza del interior que va a ser muy importante. Un día que los santafesinos haremos historia y mañana Argentina va a hablar de nosotros", expresó la funcionaria santafesina en diálogo con la prensa tras emitir su voto en la Escuela Nº6034 José Pedroni de Gálvez, su ciudad natal.

En referencia al apoyo a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, agregó: "Siento mucho respaldo. Hemos caminado mucho esta provincia, la hemos recorrido juntos y creo que estamos proponiendo una alternativa superadora para esta grieta tan dura, que nos hizo tanto mal, y creo que mañana Argentina va a hablar de lo que pasó".

"Estuve de norte a sur, hice más de 100 localidades, yendo en persona a pueblitos de los más chicos a los más grandes, en algunos estuve mucho tiempo y creo que he trabajado mucho y he puesto mucho esfuerzo para que la gente pudiera recibir el mensaje que estábamos proponiendo", añadió sobre la intensa campaña que realizó junto al gobernador.

La candidata indicó que, desde el espacio político del que forme parte se intentó llevar "un mensaje desde el interior, un mensaje con productivismo, con una agenda de desarrollo, un mensaje que intenta en este contexto difícil poner esperanza de que hay otra forma de hacer las cosas".

"Nadie tendrá mayoría: llega el tiempo del consenso”, advirtió Maximiliano Pullaro

"Le quiero pedir a la gente que no tengan miedo de votar, vengan a votar, mañana no va a pasar nada en la Argentina, no va haber nada dramático", expresó y agregó: "El voto solamente va a permitirle al gobierno reflexionar sobre el rumbo, pero hay que correrse de esos fantasmas, de esas alarmas que se generan".

En su llamado a la población a participar con tranquilidad y confianza, añadió: "Confiemos en la fuerza del elector, la fuerza que tiene una votación y sobre todo en proponer sensatez en un momento difícil y elegir gente y candidatos que nos puedan representar en las ideas".

"Siento que Santa Fe se va a defender, Santa Fe se va a cuidar y vamos a tener un resultado que va a ser el principio de un futuro mucho más alentador para todos. Ojalá la gente salga de sus casas y sepan que la única forma de cambiar es votando y que el voto siempre, a quienes nos toca gobernar, sirve para reflexionar", concluyó.

AS/MU