Provincias Unidas cerró la campaña con actos en cada jurisdicción y un llamado a "romper la grieta"

Provincias Unidas cerró este jueves la campaña con actos en las distintas provincias que gobierna de cara a las elecciones del próximo domingo. En miras de construir una alternativa a la polarización, sus referentes repartieron críticas hacia la gestión libertaria y kirchnerista, y llamaron “poner al próximo presidente” en 2027.

En Santa Fe, el frente que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro lleva como principal candidata a diputada a su vice, Gisela Scaglia. Ambos encabezaron un acto en Rosario frente a 3.000 simpatizantes, casi en simultáneo con Javier Milei, que también eligió esa ciudad para finalizar la campaña nacional de La Liberta Avanza.

“El domingo vamos a romper la grieta y seremos punta de lanza de la Argentina que viene”, expresó Pullaro, y continuó: “No nos vamos a dejar imponer dos modelos que se discuten desde Buenos Aires. Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico. Estábamos solos, con un intendente al que le decían que los narcos habían ganado y que no se podía hacer nada, cuando la gente tenía miedo de salir a la calle”, expresó Pullaro en el acto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Maxmiliano Pullaro y Gisela Scaglia.

“Por el otro lado, están los que desde Buenos Aires, hace apenas dos años, prometían dolarizar la economía, algo que no comparto ni quiero, y hoy parece que están llenando de pesos a Estados Unidos. Empiecen a gestionar, empiecen a trabajar. Arreglen las rutas, apuesten por el campo, por la industria. Laburen para levantar este país”, añadió.

Santa Fe renueva nueve bancas en la Cámara de Diputados en estas elecciones, de las cuales tres le vencen al Pro, dos a Unión por la Patria, una a Unidos, una a Encuentro Federal, una a Democracia para Siempre y otra Defendamos Santa Fe.

Schiaretti apuntó contra el modelo libertario: "La solución no está en esperar que nos presten dólares"

Por su parte, el ex gobernador de Córdoba y candidato a diputado Juan Schiaretti encabezó el cierre en la Plaza de la Música de la capital de esa provincia, acompañado del mandatario provincial, Martín Llaryora. “El gobierno nacional está actuando con improvisación y soberbia, sin un mínimo de sensibilidad. Lo vemos en los jubilados, en la gente que no llega a fin de mes, en el Garrahan y en las personas con discapacidad”, escribió tras el acto en sus redes sociales.

“La solución no está en esperar que nos presten unos dólares del exterior; la solución está dentro de Argentina, con producción, trabajo, federalismo, diálogo y consenso”, remarcó Schiaretti.

Kicillof apuntó contra Caputo y el JP Morgan: "No sé si es un ministerio con funcionarios de un banco o un banco que tomó el ministerio"

En estas elecciones Córdoba también renueva nueve bancas, de las cuales, actualmente tres están en manos de la UCR, tres pertenecen a Encuentro Federal, dos al PRO y una a UxP.

Provincias Unidas, integrado por Pullaro, Schiarretti y los gobernadores Martín Llaryora (Cordoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vial (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes), competirá en las elecciones con listas propias en 14 distritos del país, en una estrategia que busca consolidar su identidad “federal” y “representar al interior productivo”.

LM/DCQ