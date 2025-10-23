Grabois se abrazó con Massa y selló la tregua: "Quiero hacerle una mención especial, me ayudó mucho en la campaña"

La foto más buscada, y quizás la más impensada de la campaña, llegó en el cierre de Fuerza Patria en San Martín. El candidato a diputado nacional Juan Grabois se fundió en un abrazo en el escenario con el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, y blanqueó la tregua: "Me ayudó mucho en la campaña", reconoció.

"Quiero hacer una mención especial al compañero Sergio Tomás, con el que cada tanto me peleo un poquito", arrancó Grabois su discurso, con Massa a pocos metros. La pausa generó expectativa, pero el dirigente social la resolvió con un reconocimiento que sella la unidad peronista de cara al domingo: "Sergio me ayudó mucho en la campaña".

El gesto no es menor. La disputa entre ambos viene de lejos y marcó la interna más áspera del peronismo reciente. En 2023, Grabois le plantó una interna presidencial al tigrense en las PASO de Unión por la Patria. Aunque la pulseada se resolvió a favor de Massa, el referente de la UTEP no bajó la guardia.

De hecho, la pelea siguió este mismo año, mientras se armaban las listas legislativas. En julio pasado, Grabois volvió a la carga contra el ex ministro de Economía, al que no dudó en caracterizar como "la derecha peronista", marcando un límite claro que parecía insalvable. En aquel momento, el cruce fue tan fuerte que Sebastián Galmarini, dirigente del Frente Renovador, salió a cruzarlo con dureza. "¿A Sergio Massa no lo puso nadie, te ganó las elecciones primarias pasadas. ¿Te acordás? Y fue bastante fácil te recuerdo… nunca ganaste ni una sociedad de fomento", lanzó..

El acto de este jueves en la Universidad de San Martín, con la presencia del gobernador Axel Kicillof y los principales candidatos, funcionó así como una muestra de tregua. El propio Massa, al finalizar el evento, reforzó esa idea con un llamado a "trabajar hasta el domingo y convencer hasta el último" votante, firmando la paz con quien fue su rival más duro.

Mientras Grabois y Massa sellaban la unidad, el orador principal del acto, Axel Kicillof, centró su discurso en una crítica demoledora al gobierno nacional. El gobernador bonaerense caracterizó la gestión de Javier Milei como una "estafa de Tik-Tok" y aseguró que el JP Morgan "tomó" el Ministerio de Economía.

"Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en Tik-Tok. Al que lo votó porque eran la novedad, ahí los tienen: (Luis) Caputo, (Federico) Sturzenegger, (Patricia) Bullrich, (Guillermo) Francos, los mismos de siempre", enfatizó Kicillof, al tiempo que acusaba a Caputo de "timbearse el país".

"Con la nuestra, la tuya, la de todos: se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina", sentenció el gobernador, marcando el tono de la recta final de la campaña.

Para Kicillof, la elección del próximo domingo es "crucial", no solo para el peronismo, sino también para el propio Milei, que busca validar su rumbo ante el poder financiero de Estados Unidos. "El 26 de octubre le vamos a decir a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra", cerró.

