Kicillof: “Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro es un fracaso al cuadrado”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó este lunes al presidente Javier Milei, al advertir que “si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

“En las próximas elecciones se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública: el 26 de octubre le vamos a demostrar a Milei que no se va a poder llevar puesto los derechos de los trabajadores y del pueblo argentino”, afirmó Kicillof al encabezar en La Plata un plenario provincial de la CGT.

Para el mandatario provincial, “el Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Justicia de Estados Unidos apunta a Javier Milei, su hermana y Hayden Davis por los fondos de $LIBRA

“Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”, alertó. Para Kicillof, “en el caso de que nuestro pueblo los rechace en las urnas, van a intentar impulsarlas por decreto porque, en definitiva, están cumpliendo una orden: sepan que el peronismo y todo el campo popular no lo va a permitir”.

“Estamos frente a un Gobierno nacional que no camina las calles, no sabe lo que pasa en los barrios y nunca pisó una fábrica: es un modelo que solo se dedica a mantener la timba y la especulación financiera”, afirmó Kicillof y concluyó: “Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice: si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate del Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”.

Kicillof compartió la actividad con el ministro de Trabajo, Walter Correa; los secretarios generales de la confederación, Héctor Daer; y de la Regional La Plata, Antonio Di Tomasso; los candidatos a diputados nacionales Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h) y Jimena López; el intendente local, Julio Alak, y Aníbal Rucci, hijo del dirigente sindical José Ignacio Rucci, quien fue homenajeado en el encuentro.

Otros discursos de la jornada: "No es tiempo para quedarnos con el triunfo del 7 de septiembre"

A su turno, la candidata Jimena López manifestó: “El 26 de octubre tenemos que ponerle un nuevo freno a un Gobierno nacional que es cruel con las mujeres: es nuestro deber defender en las urnas los derechos de todas y trabajar por un futuro en donde haya paridad de género en todos los espacios”.

“El presidente nos eligió como enemigos y ahora habla de una nueva reforma laboral: en los próximos dos años los trabajadores tenemos la obligación ser el frontón de resistencia a las políticas que quiere impulsar Milei”, sumó Sergio Palazzo y agregó: “No nos vamos a quedar en la discusión, sino que vamos a elaborar una propuesta que sea realmente inclusiva y nos permita avanzar en la formalización de 11 millones de trabajadores y trabajadoras”.

“Estamos en la recta final, y así como ganamos en septiembre gracias a la confrontación de dos modelos totalmente antagónicos como son el bonaerense y el nacional, en octubre tenemos una nueva batalla: no vamos a permitir que sigan quitando derechos, matando la industria y destruyendo el empleo”, afirmó Hugo Moyano (h).

Daer: "No es un tiempo para quedarnos con el triunfo del 7 de septiembre"

Por su parte, Daer sostuvo: “Hoy volvemos a estar en un momento bisagra para la Argentina: no es un tiempo para quedarnos con el triunfo del 7 de septiembre, sino para entender que tenemos todavía una semana para consolidar una victoria que nos permita dar el primer paso para la consolidación de un cambio en nuestro país”.

Al respecto, Di Tomasso remarcó: "Estos encuentros son muy necesarios en tiempos en los que el Gobierno nacional daña a la patria y le quita derechos a los trabajadores: es muy importante contar con nuestros candidatos porque creemos que solo el peronismo podrá traerle justicia social a nuestra gente".

Apoyo libertario en San Luis: Poggi anunció que votará a La Libertad Avanza y llamó a los puntanos a “no dejar que otros decidan por uno”

Durante la jornada se realizó el cambio de nomenclatura del tramo de la calle 36 entre 2 y 3, que pasó a denominarse “José Ignacio Rucci”, en homenaje al histórico dirigente sindical, tras haber sido aprobado el proyecto en el Honorable Concejo Deliberante local. Alak manifestó: “Para el municipio de La Plata es una enorme alegría poder denominar hoy a la calle 36 con el nombre de José Ignacio Rucci, quien fue clave en el proyecto de unión nacional: en este contexto es central reivindicar al sindicalismo argentino y a las y los trabajadores que son la columna vertebral de nuestro movimiento”.

"El movimiento obrero es un actor fundamental en el devenir de nuestro país, por eso debemos siempre ponerlo en valor: los trabajadores y trabajadoras somos una pieza clave para la construcción de una sociedad más justa y equitativa", subrayó Anibal Rucci.

ML