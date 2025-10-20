El presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos a principios de noviembre para disertar en la cumbre de negocios y liderazgo global America Business Forum (ABF), que busca reunir a destacados líderes del deporte, el entretenimiento, los negocios y la cultura global en el emblemático Kaseya Center de Miami. Apenas hace unos días regresó de su último viaje, y esta será su quinta visita en lo que va del año, luego de participar en la asunción de Donald Trump, asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora, recibir un premio y mantener reuniones con empresarios.

Según el comunicado oficial, la cumbre se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el estadio del equipo de la The National Basketball Association (NBA) Miami Heat, bajo el lema “The World Meets in America” (El mundo se reúne en Estados Unidos). Allí, se esperan más de 40.000 ejecutivos y líderes empresariales presentes, además de millones de espectadores en vivo, en un contexto de incertidumbre económica global y tensiones geopolíticas.

Además del mandatario libertario, la lista de oradores incluye al presidente Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (CEO de Citadel), Gianni Infantino (FIFA), Stefano Domenicali (Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

El evento está liderado por Ignacio González, uruguayo de 34 años, presentador y productor de televisión, que dirige desde Miami el capítulo global del foro Empresarial. González afirmó: “ABF será la plataforma desde la cual los líderes hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. En un mundo frágil y convulsionado, sacudido por la geopolítica y el avance de la inteligencia artificial, necesitamos líderes que hablen fuerte y marquen el camino”.

Su alcalde, Francis Suarez, presidente del consejo del evento, destacó la relevancia de la ciudad como centro de negocios e innovación: “Es emocionante recibir a los líderes que marcarán la agenda global de los próximos años en este escenario histórico”. Aquella ciudad ya fue sede de eventos de alto perfil, como el Super Bowl, partidos de la Copa Mundial de la FIFA y el Gran Premio de Fórmula 1, consolidándose como un escenario destacado para grandes espectáculos.

A lo largo de la semana de la cumbre, los participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes, y VIP Night Forum, el evento de cierre oficial.

Cuánto cuestan las entradas para el America Business Forum

El America Business Forum (ABF) en Miami ofrecerá distintos planes de entradas según la ubicación, los beneficios y el nivel de networking que busque cada participante:

La organización espera más de 40.000 ejecutivos y líderes empresariales presentes en Miami durante los dos días del evento

Plan Bronce – 100 dólares (Cuenco Superior): Esta opción accede a todas las sesiones del escenario principal desde el tercer anillo y disfruta de las pausas de café incluidas ambos días. Al mismo tiempo, es posible establecer contactos con miles de asistentes de distintas empresas e industrias.

Plan Plata – 200 dólares (Recipiente Inferior): Esta opción accede a todas las sesiones del escenario principal desde el segundo anillo y disfruta de las pausas de café incluidas ambos días. Aprovecha también la oportunidad para conectarte con otros profesionales.

Plan Oro – 1.000 dólares (Asiento de Piso): Esta opción disfruta de excelente visibilidad del escenario desde el primer anillo en Kaseya Center y aprovecha las pausas de café incluidas ambos días. Además, establece un networking más sólido con empresarios y líderes senior, opción recomendada para emprendedores y profesionales que buscan crecimiento y visibilidad.

Plan Platino – 1.990 dólares (Agotado): Esta opción disfruta de coffee breaks premium incluidos ambos días y accede a la exclusiva Fiesta de Clausura VIP (jueves) . Aprovecha el acceso prioritario a oportunidades de networking seleccionadas, opción recomendada para ejecutivos de nivel C, inversores y tomadores de decisiones globales.

Plan Diamante – 10.000 dólares: Esta opción accede de manera preferente por la Puerta 4, disfruta del estacionamiento incluido y del exclusivo VIP Lounge con aforo limitado para líderes globales. Aprovecha también los coffee breaks premium, el almuerzo ejecutivo, los asientos privilegiados y el apoyo personalizado durante los dos días del evento, además de la Fiesta de Clausura VIP Night (jueves).

A cada plan se le asigna un enfoque para ofrecer distintas experiencias según las necesidades del asistente, desde la primera participación hasta el contacto directo con líderes globales, asegurando acceso a las sesiones, pausas de café, oportunidades de networking y beneficios exclusivos dentro del Kaseya Center durante los dos días del evento.

