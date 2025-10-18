Elecciones del 26 de octubre: Fuerza Patria quiere modificar la manera de mostrar el conteo de votos

Faltando muy pocos días para las elecciones legislativas del 26 de Octubre, se conoció la noticia que los representantes legales de los partidos que forman parte del espacio Fuerza Patria pedirán que se reforme la manera de presentar los resultados de la votación.

Según Infobae, el próximo lunes 20 de octubre, los apoderados de la coalición que lideran Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof se presentarán ante los 12 juzgados federales de provincias y la Cámara Electoral para solicitar modificaciones porque, en el simulacro general que hizo la Dirección Nacional Electoral, Fuerza Patria solo pudo juntar los votos de los espacios provinciales que llevan específicamente su nombre. La Libertad Avanza (LLA), por su parte, si pudo usar su nombre en toda Argentina.

El peronismo busca evitar que se presenten los resultados de las elecciones de esta forma porque, de ser así, LLA podría aparecer como el gran triunfador a nivel nacional al no permitirles sumar, en el conteo final, los votos de los partidos provinciales que son parte de su proyecto pero compiten bajo otro nombre, por ejemplo, Defendemos La Pampa, Fuerza Santacruceña y Tucumán Primero.

De acuerdo a lo informado por Infobae, los apoderados de Fuerza Patria le pedirán a la Cámara Nacional Electoral (CNE) que, en todas las provincias, los votos del justicialismo se cuenten juntos. Además, solicitarán que los resultados se muestren por provincias y, para fortalecer todavía más su postura, armarán una aplicación propia que mostrará los resultados de Fuerza Patria sumados a los de todas las agrupaciones justicialistas que forman parte de su armado pero llevan otro nombre. Esta app mostrará los votos divididos en cinco grandes grupos: La Libertad Avanza, Peronismo, Provincias Unidas, Izquierda, Frentes Locales y Otros.

Javier Milei junto a su hermana Karina haciendo campaña en Tucumán

El acto de Axel Kicillof el 17 de octubre

El gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó este viernes un acto por el Día de la Lealtad Peronista en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y los candidatos a diputados Jorge Taiana y Juan Grabois.

Kicillof arrancó remarcando: “En este día que celebramos los 80 años del peronismo, venimos a conmemorar a un líder que dijo ‘basta’: honrar hoy a Juan Domingo Perón es decirle ‘basta’ a la política económica del Gobierno nacional. Estamos atravesando una crisis de una magnitud gigantesca, que está en proceso de espiralización. Esta catástrofe social, laboral y productiva que se ve en toda la provincia tiene un único responsable y se llama Javier Milei. Milei va ya por el cuarto salvataje porque su política económica es un fracaso: nadie que va por el camino correcto necesita que los salven cuatro veces”.

Axel Kicillof, Verónica Magario y Juan Grabois en el Día de la Lealtad Peronista

Y luego aseguró: “A Donald Trump le mienten cuando le dicen que, por un puñado de dólares, van a poder erradicar al peronismo. Le quiero decir que aquel 17 de octubre cambió el idioma argentino: en nuestro país la dignidad se llama peronismo. En todo este tiempo, muchas veces dieron por muerto al peronismo e intentaron destruirlo: llegamos a este día con una situación desastrosa desde el punto de vista democrático, en la que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, está injustamente detenida por honrar nuestras banderas”.

El gobernador cerró diciendo: “Estamos frente a una elección crucial, histórica, en la que nuestro pueblo no solo va a opinar sobre esta política de hambre y destrucción, sino que también lo hará respecto de la cuestión de la soberanía: tenemos la responsabilidad de frenar a Milei y llenar el Congreso nacional de compañeros y compañeras que nos representen y nos brinden los instrumentos para seguir gobernando en favor del pueblo”.

