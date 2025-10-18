Sobre las Provincias Unidas

Con La Libertad Avanza cayendo a los tumbos en las encuestas y las heridas abiertas por el kirchnerismo aún latentes en la mayoría del electorado, Provincias Unidas, la alianza de los gobernadores, intenta colarse en la discusión por el poder nacional y sacar pecho en las próximas elecciones.

Sea que eso suceda o no, detrás del mensaje político de esa cúpula de mandatarios emergen viejas discusiones, categorías conocidas y contradicciones no superadas: centralismo y federalismo, autoritarismo y democracia, progresismo y conservadurismo.



La historia argentina está atravesada por estas encrucijadas. Para colmo, a lo largo de nuestra existencia han entrado en pugna fuerzas que, pese a reivindicarse como una cosa, ejercieron lo absolutamente contrario. Este es un repaso interesante para hacer que nos permitirá despejar algunos interrogantes.

Luego de los esfuerzos revolucionarios de 1810 y los años que siguieron, se enarboló entre la dirigencia un concepto moderno, el de “nación”, que es una e incluso, para muchos, no era sólo argentina, sino americana. Esta “unicidad” llevó a desbarajustes que merecieron una larga guerra civil para dirimir los perfiles que la autoridad naciente debía adquirir. En ese trance, es importante recordar que al paso de los revolucionarios le salieron al cruce muchos mandamases del interior, enarbolando un supuesto respeto a las entidades provinciales preexistentes a la nueva nación.

A la postre, se comprobó la falsedad de esa reivindicación, al menos en muchos casos. No existió tal voluntad de defensa de los fueros locales –como sí sucedió con Artigas, por ejemplo–, sino el deseo de mantener para ciertas familias patricias el poder proveniente de los años coloniales.

El caso de Juan Manuel de Rosas, su prédica fanática por el federalismo y su odio contra los “salvajes asquerosos inmundos unitarios” merece también ser recordado. Pese a lo que podía decir, la realidad se impuso de manera contraria al discurso oficial.

Buenos Aires al poder



Como nadie antes, Rosas ejerció un dominio duramente centralista, tanto en lo económico como en lo político. Al final de su era, Buenos Aires dominaba los hilos nacionales merced a la potencia de su campo y su comercio, al tiempo que retenía para sí la representación exterior. Asimismo, la persecución enloquecida a los opositores y la negativa a unir a las provincias detrás de una Constitución lo ubican a Rosas entre las expresiones contrarias al espíritu republicano, mientras que muchas de sus medidas, como la imposición de la religión católica, lo ponen, también, entre los antiliberales.

Por último, cito el caso de los conservadores, en sus dos momentos de hegemonía: el “Régimen falaz y descreído” (entre 1880 y 1916) y la Concordancia, que protagonizó la famosa “Década Infame”. En el primero se enarboló la bandera del orden y el progreso, mientras se obturaba el voto de las mayorías y se construía un país de provecho para unos pocos. En el segundo, nacido del golpe de 1930, pese a estar “inspirado por el bien público” y el respeto a la Constitución, cerró el Congreso, anuló elecciones y exilió a los opositores. El saldo: una deriva hacia el fascismo y una sociedad que cayó en desgracia.

Con estas experiencias en la mochila, conviene mirar el caso de Córdoba, presentado como modelo. Son insoslayables las aristas que determinan que Schiaretti y Llaryora pueden ser cualquier cosa, menos federales, progresistas y defensores de la producción. En lo económico, su alianza no ha sido con los jubilados o con los docentes o con el personal de la salud pública; fue con el más alto empresariado local, con quien comparte la conservadora teoría del derrame. En lo político no pueden escapar a la calificación de centralistas, si observamos la forma en que (no) distribuyen fondos a los municipios y comunas, en que manejan la Justicia, en que avasallan a opositores, en que desprecian a los parlamentos, etcétera.

Amadeo Sabattini pronunció unas palabras muy elocuentes y útiles con las que quiero concluir esta breve reflexión. Cerrando la campaña que devolvería a Córdoba a la senda democrática, dijo en 1935: “La situación electoral de la provincia es sumamente deficiente. Todos los poderes del Estado, sin excepción alguna, en labor uniforme, se han puesto al servicio del candidato conservador… Esa fuerza tiene en su historia un acervo de fraudes electorales y políticos, no debidamente conocidos fuera de la provincia; su procedimiento se caracteriza por el dolo y la astucia más que por la violencia…”.

Como radical que soy, no creo que este tipo de propuestas políticas puedan hacer algo serio, bueno y duradero por la Argentina. Córdoba es la muestra: la distancia gigantesca entre lo que venden y lo que en realidad es.

(*) Concejal UCR