Encuesta: Fuerza Patria y LLA tienen el mismo nivel de desaprobación mientras las fuerzas intermedias capitalizan la moderación

A medida que se acercan las elecciones legislativas del 26 de octubre, las encuestas van mostrando las tendencias que predominan en los votantes, y un reciente estudio remarca que está aumentando el cansancio político y la negatividad contra La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

De acuerdo a la investigación que hizo Monitor Digital en las redes sociales argentinas, el 81% de las menciones relacionadas con el proceso electoral fueron negativas, lo que, indican los expertos, muestra “un escenario de polarización, escepticismo y fatiga colectiva frente a la política”.

Según este reporte, las palabras que dominaron las conversaciones de los argentinos relacionadas con los próximos comicios fueron “Milei”, “Argentina”, "Gobierno" y “Octubre”, lo que demuestra que la discusión está centrada en en presidente y no en la competencia legislativa.

Las palabras más usadas en las redes sociales sobre los próximos comicios

La situación de Fuerza Patria

Un dato que remarca Monitor Digital es que la conversación que tuvo como eje a Fuerza Patria -el espacio de Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner-, tuvo un registro de 85% de negatividad durante la última semana, el índice más alto dentro del espectro.

Además, términos como “Milei” o “Libertad Avanza” lograron ingresar dentro de las conversaciones sobre el peronismo-kirchnerismo, lo que, de acuerdo a los expertos, significa que los referentes más importantes de la oposición perdieron “capacidad de agenda y autonomía semántica”, y “también expresa desgaste simbólico y fatiga institucional dentro del electorado más tradicional”.

Palabras más usadas por los cibernautas en redes sociales sobre Fuerza Patria

El mal momento de La Libertad Avanza

Según el reporte, el espacio libertario también obtuvo un 85% de negatividad, pero en su caso la crítica aparece por la sobreexposición que han tenido estos últimos días. En este caso, la palabra “Milei” es el centro de las conversaciones digitales, pero también aparecen menciones a “retrocede”, “boletas”, “Congreso” y “campaña”.

Un detalle fundamental es que, de acuerdo a este informe, el escándalo de José Luis Espert, acusado de estar vinculado con un supuesto narcotraficante y obligado a pedir licencia en su cargo de diputado, todavía tiene un impacto fuerte en la conversación digital.

Palabras más usadas por los cibernautas en redes sociales sobre La Libertad Avanza

El reposicionamiento de Provincias Unidas

Provincias Unidas, el espacio que une a los gobernadores que quieren convertirse en la tercera opción frente al kirchnerismo y los libertarios, tiene un 73% de negatividad. En su caso, las conversaciones que los tienen como eje en las redes sociales están relacionadas con palabras como “elección”, “provincias”, “gobernador” y “trabajo”.

Esto demuestran que han logrado consolidarse como una opción de estabilidad en un escenario marcado por la "saturación política", según los expertos que realizaron el informe: “Los principales polos —libertario y peronista— comparten niveles similares de negatividad, mientras que las fuerzas intermedias capitalizan la búsqueda de reposo y moderación. Este fenómeno revela una suerte de erosión de la credibilidad discursiva de los espacios políticos dominantes, sustituida por un entramado de emociones digitales que operan como lenguaje político en sí mismas”.

Palabras más usadas por los cibernautas en redes sociales sobre Provincias Unidas

Los niveles de desaprobación de los principales partidos de cara a la elecciones de octubre 2025

Según el reporte, la desaprobación de cada espacio es el siguiente:

- Fuerza Patria: –71

- La Libertad Avanza: –71

- Provincias Unidas: –55

- Frente de Izquierda: –33

Sentimiento de apoyo digital a las alianzas electorales

El informe señala que los dos partidos más importantes -libertarios y peronistas- "no logran salir del rango de muy malo”, mientras que Provincias Unidas mejora su imagen cuando sus integrantes hablan de federalismo y gestión, pero pierde protagonismo cuando se polarizan las discusiones. En ese contexto, El Frente de Izquierda obtiene más apoyo cuando habla de temas sociales como trabajo o educación, pero, incluso en ese escenario favorable, todavía consigue poco impacto en las conversaciones digitales mayoritarias.

Según el reporte de Monitor Digital, la charla política en redes sociales se convirtió en un lugar donde las personas hacen catarsis, dominado por sentimientos como el escepticismo, el enojo y la ironía. El espacio que consiga convertir ese malestar en un discurso de alivio o renovación podrá atraer al voto flotante.

