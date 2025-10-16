Los argentinos expresan mayor preocupación que entusiasmo por la IA, revela una encuesta global

El 35% de los adultos en Argentina se muestra más preocupado que entusiasmado por el creciente uso de la inteligencia artificial (IA) en la vida diaria, mientras que solo el 13% se inclina por el entusiasmo y un 47% mantiene un equilibrio entre ambos sentimientos, según los resultados de una reciente encuesta del Pew Research Center, que destacan un escepticismo moderado hacia esta tecnología emergente.

Esta percepción se alinea con tendencias globales, donde una mediana del 34% de las personas en 25 países prioriza la preocupación sobre el entusiasmo, según el estudio publicado el 15 de octubre de 2025.

Personas que escucharon sobre la IA y el 34% de las personas en 25 países priorizan la preocupación

El informe, basado en encuestas realizadas entre enero y abril de 2025 en naciones como Estados Unidos, Japón, Alemania, Brasil y Argentina, entre otras, revela que la familiaridad con la IA varía significativamente. A nivel mundial, una mediana del 34% de los adultos ha oído o leído mucho sobre la IA, el 47% un poco y el 14% nada en absoluto.

La familiaridad con la IA varía significativamente

Esta conciencia está correlacionada con el ingreso per cápita: en países de altos ingresos como Japón o Francia, alrededor del 50% reporta un alto nivel de familiaridad, en contraste con naciones como India (14%) o Kenia (12%).

Las diferencias demográficas son notables: los jóvenes menores de 35 años, los hombres y las personas con mayor educación tienden a estar más informados sobre la IA en la mayoría de los países encuestados.

En el contexto más amplio, reportajes de medios internacionales han subrayado cómo la IA está transformando el panorama laboral, alimentando preocupaciones similares a las capturadas en esta encuesta. Por ejemplo, un análisis de CNN destaca que más de la mitad de los estadounidenses teme el impacto de la IA en el empleo, con un tercio creyendo que reducirá las oportunidades laborales.

De manera similar, The Washington Post reporta que tanto el público como expertos coinciden en que profesiones como la programación, el diseño gráfico y el análisis de datos podrían verse más afectadas por la automatización impulsada por IA. Estos temores resuenan con las opiniones globales, donde el escepticismo no solo se centra en el empleo, sino también en aspectos éticos y sociales.

La creencias sobre la IA estadounidense, china y la europea

Resultados clave de la encuesta en Argentina

En Argentina, la encuesta realizada de manera presencial con una muestra nacional revela que el 30% de los adultos ha oído o leído mucho sobre la IA, el 31% un poco y un 34% nada en absoluto, con un 6% que no respondió o rechazó la pregunta.

Estos niveles de familiaridad sitúan al país en una posición intermedia en comparación con el mediano global, reflejando posiblemente desafíos en el acceso a información tecnológica en regiones de ingresos medios. Aunque no se detallan diferencias demográficas específicas para Argentina en los datos agregados, patrones globales sugieren que factores como la edad y el uso de internet influyen: los usuarios frecuentes de internet son más propensos a mostrar entusiasmo por la IA en otros países.

El porcentaje en Argentina

Respecto a la gobernanza, los argentinos muestran una confianza moderada en las instituciones para regular la IA. El 50% confía mucho o algo en su propio país para manejar esta tecnología de manera efectiva, superando la confianza en actores internacionales: el 35% confía en Estados Unidos, el 32% en China y el 35% en la Unión Europea.

Esta preferencia por la regulación local podría reflejar un deseo de soberanía en temas tecnológicos, en línea con opiniones en otros países de América Latina como Brasil, donde las preocupaciones por la influencia extranjera son elevadas.

Preocupación y entusiasmo por la IA: un equilibrio inestable en todo el mundo

La encuesta complementaria del Pew Research Center sobre preocupación y entusiasmo por la IA amplía estos hallazgos, confirmando que en ningún país el entusiasmo supera ampliamente a la preocupación.

Globalmente, una mediana del 34% está más preocupado, el 42% igualmente preocupado y entusiasmado, y solo el 16% más entusiasmado. En países como Estados Unidos, Italia, Australia, Brasil y Grecia, alrededor del 50% prioriza la preocupación, lo que indica un patrón de cautela ante los avances rápidos de la IA.

En Argentina, estos sentimientos se manifiestan de forma similar: el 35% se inclina por la preocupación, el 47% por un equilibrio y solo el 13% por el entusiasmo, con un 6% sin respuesta.

Factores demográficos globales explican parte de esta dinámica: los adultos mayores de 50 años son más propensos a preocuparse en 18 de los 25 países, mientras que las mujeres y las personas con menor educación también tienden a ser más cautelosas.

Los adultos jóvenes tienen más probabilidades que las personas mayores de haber oído hablar mucho sobre la IA.

El uso de internet juega un rol clave; aquellos conectados casi constantemente muestran mayor entusiasmo, como en Grecia, donde la brecha es significativa. Además, un mayor conocimiento sobre la IA correlaciona con entusiasmo, como en Corea del Sur, donde el 39% de los bien informados se emocionan más.

Para contextualizar estos resultados, reportajes internacionales han explorado cómo la IA genera tanto oportunidades como riesgos. The New York Times ha reportado que herramientas generativas como ChatGPT están redefiniendo la educación, con estudiantes usando IA para atajos, lo que genera debates éticos.

Otro artículo del mismo medio discute cómo la IA podría revertir tendencias laborales, poniendo en riesgo empleos de oficina tradicionalmente seguros. Estos insights refuerzan las preocupaciones capturadas por Pew, sugiriendo que el entusiasmo por la IA a menudo se ve atenuado por temores a la disrupción económica y social.

