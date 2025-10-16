El astro portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr de Arabia Saudita, ha vuelto a demostrar que su leyenda trasciende la edad y la geografía, encabezando por sexta vez en la última década la lista anual de futbolistas mejor pagados del mundo de la revista Forbes para la temporada 2025-26.

Con unas ganancias estimadas de 280 millones de dólares, dentro y fuera del campo, la estrella de 40 años no solo retiene su corona financiera, sino que gana más del doble que Lionel Messi. Este logro llega poco después de que Bloomberg anunciara que Ronaldo se convirtió en el primer futbolista multimillonario, con un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, consolidando su figura como un fenómeno empresarial global.

El creciente poder de Arabia y la brecha con Messi

La ventaja de Ronaldo sobre Lionel Messi es astronómica. El capitán del Inter Miami y de la selección argentina ingresará unos 130 millones de dólares esta temporada. A diferencia de Ronaldo —cuyas ganancias provienen principalmente de su salario en Arabia—, el estimado de Messi incluye una mayor proporción de ingresos por patrocinios.

El impacto de la Liga Profesional Saudí (SPL) en el panorama financiero se mantiene. Además de Ronaldo, otros dos miembros del Top 10 juegan en el reino. El podio lo completa el francés Karim Benzema (Al Ittihad) con 104 millones de dólares, y en octavo lugar está el senegalés Sadio Mané (Al Nassr) con 54 millones de dólares.

La lista muestra una ralentización en la tendencia de fichajes en la SPL. El número de jugadores en el Top 10 se redujo tras la salida del brasileño Neymar, quien dejó el Al Hilal para regresar al Santos. Neymar, tercero en 2024-25 con 110 millones de dólares, ahora gana unos 38 millones, la mayoría fuera del campo.

La Liga se impone a la Premier League

Pese al poder económico de la Premier League inglesa —cuyos clubes gastaron 3.500 millones de dólares en traspasos—, solo dos jugadores están en el Top 10: Erling Haaland (Manchester City, 80 millones de dólares) y Mohamed Salah (Liverpool, 55 millones).

En contraste, La Liga de España tiene cuatro jugadores en la élite: Kylian Mbappé (Real Madrid, 95 millones), Vinicius Jr (60 millones), Jude Bellingham (44 millones) y Lamine Yamal (Barcelona, 43 millones).

En conjunto, los diez futbolistas mejor pagados del mundo ganarán 945 millones de dólares en la temporada 2025-26, cifra que refleja la salud financiera del fútbol mundial, encabezado por un jugador que, a los 40 años, redefine el concepto de estrella deportiva global.