El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en una denuncia por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. Se investiga la compra de un departamento en Caballito por US$ 230 mil, que no figura en su última declaración jurada, a través de un presunto préstamo hipotecario no bancario cuyos acreedores eran las propietarias del inmueble, a través de la escribana Adriana Nechevenko.

La maniobra en sí existe en el mercado: un inversor coloca su dinero (sus dólares) en una hipoteca con el inmueble como garantía y otra persona toma el préstamo, con una escribanía como gestora. También puede aparecer un tercero, que venda su inmueble, por ejemplo, un 50% al contado y la otra mitad la coloca en una hipoteca en uno o dos años, con una tasa con un mayor interés que en un banco, señalaron fuentes del mercado inmobiliario.

Pero la operación consta de algunos puntos claves que, aclararon especialistas, no cierran en la supuesta operatoria del vocero presidencial. En primer lugar, el prestamista y el prestatario no pueden desconocerse: “Es casi imposible que un inversor que coloca plata en una hipoteca no conozca al que toma el préstamo, a no ser que sea una ‘truchada’. En el momento en que se firman la escritura y la hipoteca tienen que estar las personas firmando. Deben firmar el tomador de la hipoteca, el dueño del departamento y no sólo tiene que estar la plata, sino el que pone la plata”, explicó a PERFIL una fuente del sector.

El departamento era propiedad de dos mujeres, identificadas como Beatriz Viegas, jubilada de 72 años domiciliada en el barrio de Flores, y Claudia Sbabo, que figuran como titulares del bien y vendedoras, pero también como acreedoras de un préstamo hipotecario entregado a Adorni para concretar la compra el 18 de noviembre de 2025. Ellas habían comprado el inmueble tan sólo seis meses antes, en mayo, al exfutbolista Hugo Alberto Morales.

El periodista Ignacio Grimaldi del diario La Nación se contactó con ambas mujeres. Viegas no sólo negó haber realizado un préstamo a Adorni, sino que también manifestó no conocerlo. Por su parte, Sbabo no contestó.

Por otra parte, no suele prestarse más del 40-50% del valor del inmueble. “Muy difícil que te den el 90%, es muy raro porque la garantía del inversor no es el tomador del crédito sino el inmueble”, expresaron a este medio empresarios del rubro inmobiliario. Con el préstamo, el jefe de Gabinete habría cubierto el 87% del valor del piso en Caballito, que no se registró en su última declaración jurada, pero consta en el Registro de la Propiedad Inmueble, según publicó La Nación. En los documentos aparecen ambas mujeres con un aporte de US$ 100 mil cada una, para totalizar un crédito de US$ 200 mil. Es decir, le prestaron casi el 90% del monto de la operación.

Adorni, en problemas por propiedades y viajes no declarados. Milei igualmente lo respalda.

Declarará la escribana del jefe de Gabinete

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a la escribana Adriana Nechevenko para el próximo miércoles 8 de abril en la pesquisa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es quien realizó las operaciones del departamento de la calle Miró al 500, en Caballito, y la de la compra en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de la esposa del funcionario libertario.

La profesional se presentará en calidad de testigo, por lo que está obligada a declarar con la verdad. El pedido se realizó tras conocerse que el inmueble porteño se escrituró por US$ 230 mil y que parte de ese dinero provino de un préstamo de dos mujeres, una de las cuales dijo no conocerlo. En el expediente donde la fiscalía tiene delegada esta causa se investiga el supuesto delito de enriquecimiento ilícito del vocero presidencial.

Claves

◆ El jefe de Gabinete adquirió un departamento en noviembre de 2025, pero aún no lo declaró.

◆ Manuel Adorni se lo compró a dos mujeres, una de ellas jubilada, que le prestaron casi el 90% del monto.

◆ Los créditos de este estilo no suelen superan el 50% del inmueble.

◆ Una de las acreedoras dijo no conocer a Adorni, pese a que todas las partes deben firmar la operatoria junto con la escribana.

HB