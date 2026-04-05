El presupuesto de Presidencia para limpieza creció 900%

Para la limpieza, aseo y fumigación de sus oficinas, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que dirige Karina Milei tiene asignados $ .508 millones para este año: un 900% más que el presupuesto vigente en 2023, de $652 millones (y del que se ejecutaron $527 millones). En los primeros tres meses del año esta oficina ya comprometió en gastos $1.200 millones a la limpieza: el equivalente a $400 millones por mes.

Los números, constatados por PERFIL y disponibles para consulta pública en el presupuesto abierto (actualizados al 30 de marzo), toman más relevancia cuando se miden en contexto: el gasto que destinan la administración pública nacional y las sociedades con participación estatal generó una gran controversia luego de la publicación de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en 2024, que precisamente denunciaba supuestas irregularidades, sobreprecios y cartelización en los contratos que el Estado nacional adjudicó para este ítem en 2023, bajo la administración de Alberto Fernández.

En ese informe, elaborado por la oficina dependiente del Ejecutivo y encargada de realizar auditorías sobre los gastos del Gobierno, se analizan los contratos en el servicio de limpieza de ministerios, organismos descentralizados, empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria. Las principales conclusiones del documento fueron que existía una alta concentración de adjudicaciones del servicio en un grupo reducido de proveedores (diez empresas tenían el 61,7% de los contratos) y que los controles sobre la efectiva prestación del servicio y las condiciones de registración del personal de estas compañías fueron insuficientes.

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En total se registraron en ese momento 2.985 contratos por parte de 144 organizaciones con un valor total de $88 mil millones. Cabe aclarar que en este caso –a diferencia del presupuesto abierto– también se registran los movimientos de empresas como Aerolíneas Argentinas, Banco de la Nación, ARCA o AySA, que fueron las que mayores montos asignaron (de acuerdo siempre con el mismo relevamiento). Para lo que solamente considera el presupuesto abierto (organismos y dependencias directas), en 2023 se destinaron $34.832 millones. En 2026 ese mismo presupuesto total asciende a los $189.618 millones, un aumento del 444%. De ese total, al primer trimestre del año, ya hay $80 mil millones comprometidos para el pago, de los que se devengaron $32 mil millones.

No todos los organismos incrementaron sus montos consignados para limpieza y fumigación en igual medida. Como ya se mencionó, la Secretaría General de la Presidencia experimentó un aumento del 900%. De las contrataciones que se plasmaron en el sitio Compr.Ar, para la Secretaría figuran dos convenios de servicios asignados a la firma La Mantovana por $574 millones y $581 millones, ambos por un periodo de seis meses (en abril de 2024 y en octubre de 2025).

Es precisamente esta empresa (La Mantovana) la señalada por la Sigen como la compañía que más facturó en 2023 y la cuarta en importancia en la cantidad de contratos firmados ese año. El informe detalla que, del análisis efectuado, “se desprende que la empresa La Mantovana de Servicios Generales S.A. participa del 21,67% del total general de montos de contratación, lo que representa sólo el 3,82% del total de contratos suscriptos”. Entre enero de 2024 y abril de 2026, según relevó y comparó PERFIL en el sitio Compr.AR, esta empresa figura en más de 300 procesos de los cuales aparece como adjudicataria en 232 (114 en servicios de limpieza) y de los cuales 64 fueron asignados no en licitaciones públicas, sino privadas.

Otra empresa señalada en el informe de Sigen es Linser S.A.C.I.S., la tercera en importancia en los montos cobrados por servicios de limpieza en 2023. Para ese año la compañía había firmado 71 contratos con el Estado. Entre enero de 2024 y abril de 2026 aparece como adjudicataria en 83 convenios, once de ellos ganados en concursos privados (la mayoría de estos últimos contratos son con la Dirección Nacional de Migraciones).

Cuánto gastan otros organismos

El Ministerio de Salud contaba en 2023 con un presupuesto para limpieza y fumigación similar al de Secretaría de Presidencia: $639 millones. Ahora tiene un total de $4.521 millones, de los cuales se ejecutaron $1.895. En estos años los recursos crecieron un 607%.

El Ministerio de Seguridad tiene asignados para este año $1.757 millones, lo que representa un incremento del 364% en relación con 2023.

El Ministerio del Interior contaba en 2023 con $622 millones, que crecieron un 237% (hasta los $2.098 millones vigentes hoy).

Economía, con $848 millones en 2023, ahora dispone de $6.725 millones, lo que representa un aumento del 693%. Sin embargo, ya tiene $6.882 millones comprometidos –$157 millones más que los presupuestados–, de los que efectivamente pagó $1.231 millones.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es la que cuenta con un mayor presupuesto destinado a la limpieza. Sin embargo, de los $ 12.863 millones disponibles ejecutó menos que el resto, unos $ 800 millones en total.