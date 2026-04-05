Un euforico Donald Trump anunció en las primeras horas de este domingo que Estados Unidos consiguió rescatar al segundo piloto del F-15 que había sido derribado este viernes en una zona montañosa de Irán, objetivo que las fuerzas persas también buscaban con desesperación, al punto que habían ofrecido recompensas a la población por su captura.

"Lo tenemos", señaló Trump, aliviado por el tema, ya que para campaña electoral en marcha una foto de un piloto estadounidense en manos del régimen islámico hubiera resultado una postal devastadora, sobre todo en momentos en los que el mandatario republicano soporta críticas de parte de la población por su campaña bélica junto a Israel en Medio Oriente.

"Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para rescatar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, un coronel muy respetado, ¡y me complace anunciarles que ahora está SANO Y SALVO!", escribió Trump en Truth Social.

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"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo", dijo Trump.

"Este valiente guerrero se encontraba tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, perseguido por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más, pero nunca estuvo realmente solo porque su Comandante en Jefe, el Secretario de Guerra, el Presidente del Estado Mayor Conjunto y sus compañeros combatientes monitoreaban su ubicación las 24 horas del día y planificaban diligentemente su rescate", agregó el mandatario.

Un F-15 Strike Eagle, como el derribado en el sur de Irán.

"Bajo mi dirección, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaron decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo. Sufrió heridas, pero se recuperará sin problemas", señaló Trump en otra parte de su mensaje, destacando que "esta milagrosa operación de búsqueda y rescate se suma al exitoso rescate de otro valiente piloto, ayer (por el viernes), que no confirmamos porque no queríamos poner en riesgo nuestra segunda operación de rescate".

"Esta es la primera vez en la historia militar que dos pilotos estadounidenses han sido rescatados, por separado, en lo profundo del territorio enemigo. ¡Jamás abandonaremos a un soldado estadounidense! El hecho de que hayamos podido llevar a cabo ambas operaciones, sin que un solo estadounidense resultara muerto o herido, demuestra una vez más que hemos alcanzado un dominio y una superioridad aérea abrumadores sobre el espacio aéreo iraní", indicó el presidente estadounidense.

" Este es un momento del que todos los estadounidenses, republicanos, demócratas y demás, deberían sentirse orgullosos y unirse. Sin duda, contamos con las mejores, más profesionales y letales fuerzas armadas de la historia. ¡Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a nuestras tropas y felices Pascuas a todos!", concluyó Trump.

HB