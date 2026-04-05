La tapa del Diario PERFIL del domingo 5 de abril de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.127 del Diario PERFIL, de este domingo 5 de abril de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

La hipoteca de Adorni no convence: para las inmobiliarias “puede ser una truchada”. Fuentes del sector revelaron a PERFIL que los “créditos con hipoteca se usan, pero es imposible que no se conozcan prestador y prestatario”, lo que genera dudas sobre las declaraciones de una de las acreedoras. Además, consignan que de ninguna manera serían por el 90% de la propiedad. El origen del dinero bajo sospecha.

Lilia Lemoine, perjuicio político. La flamante presidenta de la Comisión de Diputados de Juicio Político funcionó hasta hoy como un escudo protector de Javier Milei. ¿Seguirá así? Su historia, sus contactos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aumenta el misterio sobre los socios ocultos de Burford en el litigio por YPF.

Préstamos del BNA: temen un efecto dominó y pueden a otros funcionarios.

Kicillof. José Natanson escribe sobre su vínculo con CFK y su futuro.

La nave Orion se prepara para circunvalar la luna.

Malvinas. La política sigue paralizada y el Gobierno queda entrampado en la ausencia de resultados concretos pasados los años.

“Periodismo Puro”. Jorge Fontevecchia conversó con Cecilia Rikap sobre tecnología y lo que denomina “extractivismo digital”.

Neonazis y pandilleros. En el siglo XXI se vivió una transformación en el ejército norteamericano: cómo se dio el giro al extremismo.

Via Crucis. León XIV tendrá su primera procesión pascual en un planeta signado por una geopolítica conflictiva y enfrentamientos.

Detrás de la violencia escolar hay un pedido de límites perdidos.

Intensa búsqueda del piloto caído en Irán. Pugna entre las milicias locales y Estados Unidos.

La muerte de Eduardo Bentancourt: investigan cómo llegó el enfermero a los anestésicos.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Martínez, Fara, Duran Barba, Castro, Cámpora, Tempesta, Cwaik, Roig, Sinay, Heller, G. González y J. Fontevecchia.

HB