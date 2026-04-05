Tucumán pasó del calor al diluvio: fuertes lluvias provocaron inundaciones y caos en varias zonas

El sábado había sido de altas temperaturas en Tucumán, casi de tono veraniego, porque llegaron a superar los 30 grados, pero eso generó las condiciones para una violenta tormenta desde alrededor de las 20, que no solo generó caos por su inusitada violencia sino que además tuvo un costado trágico: una descarga eléctrica de una columna de alumbrado en la calle provocó la muerte de un chico de 12 años en la capital provincial.

El menor, del que solo trascendió el nombre, Lisandro, estaba según los vecinos jugando en la vereda con otros chicos, cuando al tocar la columna sifrió la descarga mortal, ante la desesperación de familiares y allegados. Si bien personal del servicio de emergencias 107 intentó reanimarlo en el lugar, el niño falleció. El lamentable suceso fue sobre la calle Jujuy al 2800 en San Miguel de Tucumán.

La tormenta tuvo un nivel de precipitaciones que en pocos minutos fueron numerosas las zonas que comenzaron a anegarse, y para las 23 el panorama era dantesco, con calles convertidas en torrentes en las que algunos automovilistas luchaban con sus autos flotando intentando que no se los lleve la corriente o no golpeen postes de alumbrado o casas vecinas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un menor de 12 años, identificado como Lisandro, murió en medio del temporal que afectó Tucumán tras recibir una descarga eléctrica cuando se encontraba jugando con el agua en la vía pública. Si bien personal del servicio de emergencias 107 intentó reanimarlo en el lugar, el niño ya no presentaba signos vitales al momento en el que llegaron. El lamentable hecho ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800 en San Miguel de Tucumán.

En el marco de ese vendaval, el show de Tan Biónica que estaba previsto en el Club Central Córdoba de la capital tucumana debió ser suspendido, y una multitud que había llegado con antelación se vio sorprendida por la tormenta e intentaba salir del lugar en medio de calles completamente inundadas.

Según el portal Sin Código, de Tucumán, un niño de 12 años falleció este sábado al recibir una descarga eléctrica cuando jugaba con dos amigos en la intersección de avenida Democracia y calle Jujuy, de San Miguel de Tucumán. Durante las intensas lluvias, el menor habría tocado un poste que se encontraba electrificado. Aunque el servicio de emergencias 107 pudo llegar con rapidez al sitio del accidente, no logró reanimar al niño.

El pronóstico para este domingo adelanta que seguirán las precipitaciones en Tucumán, por lo que se prevé que las lluvias sigan al menos hasta horas de la tarde, y también para el lunes hay porcentajes de probabilidades de tormentas importantes en los partes del Servicio Meteorológico.

Entre el 10 y el 13 de marzo pasado, Tucumán ya enfrentó una situación similar, con precipitaciones que alcanzaron los 170 milímetros, haciendo que 15.000 vecinos debieran ser evacuados, 4.500 de los cuales pertenecían a la localidad de La Madrid. Recién el 15 de marzo pudieron regresar a sus casas.