De consagrados y emergentes: Broke Carrey, Los Pericos y Flea estrenaron material, pero no fueron los únicos

Nació “Hijo del país” de Broke Carrey

Después de un largo preámbulo con dos anticipos en carrera, “Zupay” y “Monumento”, Broke Carrey estrenó el pasado 26 de marzo Hijo del país. Tardó en salir porque se cocinó a fuego lento, porque el músico se preocupó por escuchar y leer en torno al ser nacional y quiso que de eso creciera este álbum, que, si bien se inscribe en el marco de los artistas jóvenes que quieren recuperar los sonidos folclóricos (MIlo J, Cazzu), este material es diferencial.

Broke Carrey (Manuel Peña) presenta vidalas, tonadas cruzadas con rap y electrónica, con letras que definen identidad. Entre las huellas que lo anteceden hay algunos sonidos que pueden reconocerse en Fuerza natural de Gustavo Cerati y otras apuestas temático-estéticas que lo colocan al lado de León Gieco, sin embargo, no deja de ser una obra de su generación.

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El disco fue producido por el chileno Elmalamía junto con el porteño Luis Lamadrid. Con este lanzamiento Carrey asegura sentirse en tierra firme: “Es mi forma de volver a la raíz y pasarla por el filtro de mi vida. No es un disco conceptual sino documental”.

Agustina Giovio y Alan Sutton presentan “Apocalipsis”

La artista uruguaya Agustina Giovio marca el inicio de una nueva etapa en su carrera con el estreno de “Apocalipsis” como primer corte de su próximo álbum. Producido por Agustina Giovio y Jeronimo Romero - integrante de Alan Sutton & las Criaturitas de la Ansiedad.

“A diferencia de mi primer trabajo, Generación de Cristal, que aborda el vacío existencial y la búsqueda de respuestas con un sonido más urbano; 'Apocalipsis' es el primer corte de mi próximo disco que le abre la puerta al amor, a la importancia de los vínculos y a caminar acompañados en la vida”, afirma la artista.

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La unión entre Giovio y Sutton no fue azarosa. Según relató la propia artista, la idea de invitar a Alan surgió de una profunda conexión con su sensibilidad artística: “Mi primer contacto con el trabajo de Alan sucedió cuando un alumno de canto de 7 años trajo una canción de él para trabajar en clase. Meses después me encontré compartiendo escenario con Alan, en Montevideo donde finalmente entendimos que nuestros universos no solo se juntaban, sino que compartían público”, contó la artista.

Maria Becerra lanza “Qué ganas de comerte”

Maria Becerra estrenó “Qué ganas de comerte”, su nuevo single junto a Lucky Brown y Jere Klein, dos de los referentes del reggaetón chileno. En esta colaboración, la artista vuelve a sus raíces dentro del género urbano, reconectando con la esencia del reggaetón.

La canción está producida por el ecuatoriano Xross, quien logra unir las tres voces en una misma sintonía y acompañar el clima del tema. Este lanzamiento encuentra a Maria Becerra en un momento clave de su carrera. Tras presentar su álbum Quimera con dos shows 360° completamente agotados en el Estadio River Plate, continúa consolidándose como una de las artistas con más crecimiento de la música latina.

Flea presentó su álbum debut en solitario

Flea presentó Honora, después de una carrera de casi cinco décadas como uno de los bajistas de rock definitorios de su generación, ha regresado a sus primeros amores musicales, el jazz y la trompeta.

Este primer disco de larga duración en solitario presenta seis temas originales compuestos y arreglados por Flea – incluyendo “A Plea” y “Traffic Lights” (feat. Thom Yorke) – así como interpretaciones de “Thinkin Bout You” de Frank Ocean y Shea Taylor, “Maggot Brain” de George Clinton y Eddie Hazel, “Wichita Lineman” de Jimmy Webb y “Willow Weep for Me” de Ann Ronell.

Mientras que Flea toca la trompeta y el bajo a lo largo del álbum, lo acompaña el productor del álbum y saxofonista Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss y el baterista Deantoni Parks, con interpretaciones vocales especiales de Thom Yorke en “Traffic Lights” y Nick Cave en “Wichita Lineman”, contribuciones de Mauro Refosco (David Byrne, Atoms for Peace), Nate Walcott (Bright Eyes) y más.

Ok Pirámides presenta “Te llamamos”

OK Pirámides estrena Te llamamos, su nuevo trabajo discográfico. Luminoso y pop, este álbum abre el espectro sonoro y lírico de una formación experimentada.

"Sentimos una evolución en nuestra lógica de trabajo. Armamos un dream team para la grabación y eso nos colocó en una situación de disfrute e inspiración que se impregnó en el disco", asegura Loló Gasparini.

El proyecto está formado por Julián Della Paolera (ex Victoria Mil - La Nueva Flor), Loló Gasparini (Isla de los Estados, Gustavo Cerati), Ignacio Jeannot (Juanse, La Armada Cósmica),Manu Duka (Las Kellies) y Carmelo Puy. Sus álbumes de estudio —OK Pirámides (2014), Explota en tu cabeza (2016), Asusta (2019), 357 (2021), Truco menor (2022) y Te llamamos (2026)— conviven con lanzamientos que amplían su espectro: el EP Gianni (2018), y los discos en vivo OK Pirámides en La TNGT (2020) y Bueno todo el día (2024).



Los Pericos presentan “Inmortal” su nuevo álbum de estudio

Los Pericos presentan Inmortal su nuevo álbum de estudio. Se trata de un álbum profundamente perico con su característico estilo reggae rock.

A los adelantos que habían anticipado - “Inmortal” junto a Sabino, “Soledad” con producción artística de Ale Sergi y, “Amor Bonsai” junto a El Plan de la Mariposa - se suman nuevas colaboraciones dentro del tracklist que terminan de completar el universo sonoro del disco. Entre ellas se destaca “Corazón Cristal” junto al consagrado Abel Pintos, elegido como focus track del disco; además de “La Tierra”, con Néstor Ramljak de Nonpalidece; “Los Latidos” junto a Denny Denan, voz emblemática de Timbalada; e “Inquilinos del Espacio” con Facundo Soto de Guasones.

RB / EM

