La pregunta de cuántas canciones de Tan Biónica nombran la lluvia queda medio chica cuando la lluvia te cae encima de verdad. Ahora, si te ponés a pensar en la discografía, el agua siempre estuvo como un quinto integrante: para hablar de melancolía, de desencuentros, de esa nostalgia medio porteña que atraviesa todo. Pero en el Estadio José Amalfitani dejó de ser una metáfora linda para convertirse en lo que hizo todo más intenso, más real, más épico de lo que ya era.

A tal punto que el regreso no fue menor. Después de más de una década sin editar un álbum de estudio —el último había sido Destinología en 2013— la banda volvió con El Regreso, un disco que en pocos días superó millones de reproducciones y que incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro. Precisamente, la serie de shows del 27, 28 y 29 de marzo en Vélez consolida una nueva etapa artística y emocional.

Delante de 50 mil personas expectantes, Santiago "Chano" Moreno Charpentier apareció con las manos en oración. El arranque con “X=4” y “Santa María”, seguido por “Ella”, terminó de explotar el estadio. Sus primeras palabras marcaron el pulso de la noche: “El regreso no existe, porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar”, una síntesis de una banda que ya no busca replicarse, sino resignificarse, desde un lugar mucho más honesto.

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Porque si algo dejó claro el show es que Tan Biónica funciona como colectivo. Diego Lichtenstein sorprendió con un set electrónico que convirtió el estadio en una rave, Sebastián Seoane se llevó una ovación con un solo que reinterpretó “Sweet Dreams” de Eurythmics y Gonzalo 'Bambi' Moreno Charpentier protagonizó uno de los momentos más íntimos con “Mil días”, justo cuando la lluvia ya era torrencial. “Nunca imaginé cantarla así”, dijo.

Incluyó montaje internacional, pirotecnia y momentos improvisados que mantuvieron la fiesta alta

El "piberío biónico" destacó el regreso histórico tras una década sin disco nuevo

La lista de canciones, de más de dos horas y media, funcionó como una línea de tiempo emocional: “Las cosas que pasan”, “Beautiful”, “Boquitas pintadas”, “Obsesionario”, “El alma en el camino”, “Música” y “Loca”.

A las 22, llegó uno de los puntos más altos: Chano presentó a Calamaro como “el más grande músico argentino”. Juntos interpretaron “Mi vida” —su colaboración reciente— y una versión coral de “Flaca” que hizo estallar el estadio. Dos generaciones unidas por una misma sensibilidad, la de narrar Buenos Aires como territorio emocional. “Siempre que te recorro te encuentro maravillosa por fuera y por dentro. Buenos Aires, capital del desencuentro”, dijo Chano, confirmando su costado más poético y su cercanía estética con el propio Calamaro.

Después, en el tramo final, ya en un escenario trasero, llegó uno de los momentos más crudos. Antes de “Loca”, Chano habló sin filtros sobre su salud mental: “La locura es peligrosa. Muchas veces jugué con mi locura y no me fue nada bien. Hay que estar bajo control”. La frase, lejos de sonar aleccionadora, tuvo el peso de la experiencia. Verlo lúcido, conectado y sin "caretearla" fue, para muchos, el verdadero significado de este regreso.

Pero, el cierre fue una seguidilla demoledora: “Ciudad Mágica”, “Mis noches de enero”, “El problema del amor” y “La melodía de Dios”, coreadas por un estadio que ya no registraba la lluvia. “Tenía que ser así de épica”, dijo antes de despedirse, dejando otra imagen para la memoria: la de una multitud empapada, pero inmóvil.

En agosto de 2024, Chano confirmó en entrevistas que lleva tres años sin consumir drogas

Bambi es compositor/productor clave en álbumes como Canciones del huracán, Obsesionario y el reciente El Regreso

Como anuncio final, la banda confirmó que el cierre de la gira será en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Tan Biónica sigue su gira nacional e internacional

Luego de un primer show cargado de emoción y épica bajo la lluvia, la banda continúa con su serie de presentaciones en el estadio de Liniers antes de emprender su recorrido por el interior del país y su desembarco internacional. Aunque, con entradas agotadas en varias fechas, el tour de El Regreso se consolida como uno de los más convocantes del año.

28 de marzo de 2026 — Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires. Entradas agotadas.

29 de marzo de 2026 — Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires. Entradas agotadas.

4 de abril de 2026 — Club Central Córdoba, Tucumán.

11 de abril de 2026 — Estadio Club A. Unión, Santa Fe.

18 de abril de 2026 — Teatro Griego Frank Romero Day, Mendoza.

Sebastián Seoane, guitarrista de Tan Biónica, lanzó proyectos solistas como SBY con singles como "Mi mejor presente"

10 de septiembre de 2026 — Teatro Metropólitan, Ciudad de México.

22 de octubre de 2026 — Razzmatazz, Barcelona.

25 de octubre de 2026 — Live Las Ventas, Madrid.

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