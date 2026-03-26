Bariloche se prepara para la Fiesta Nacional del Chocolate 2026: récord, shows y turismo en alza

La ciudad de San Carlos de Bariloche se alista para vivir uno de sus eventos más emblemáticos: la Fiesta Nacional del Chocolate. Según explicó Lucio Bellora, director del evento, el encuentro se desarrollará con una propuesta pensada para toda la familia. “Una vez al año Bariloche se toma el tiempo para armar un gran festejo alrededor de su industria más representativa, que es el chocolate”, destacó en Canal E.

El evento coincide con Semana Santa, un período clave para el turismo. Durante esos días, el centro de la ciudad se transforma por completo. “Disfrazamos y transformamos la ciudad en chocolate”, afirmó Bellora, al describir cómo la tradicional calle Mitre se convierte en el Paseo del Chocolate, con actividades interactivas, juegos y degustaciones.

Además, uno de los grandes atractivos es la entrega masiva de productos: “Durante cuatro días regalamos entre 10.000 y 14.000 huevos de Pascua”, señaló, generando una experiencia directa entre los visitantes y el producto estrella de la región.

La barra de chocolate más larga del mundo, el gran atractivo

Sin dudas, el momento más esperado será la creación de la barra de chocolate más larga del mundo. Este año, el desafío será superar la marca anterior. “Este año vamos a armar una barra de 222 metros”, adelantó Bellora, en referencia a una estructura que atraviesa gran parte del centro cívico.

El espectáculo no solo destaca por su tamaño, sino también por su complejidad. “Es una barra hecha en vivo, en vía pública, con casi 2.000 kilos de chocolate y más de 200 maestros chocolateros trabajando”, explicó. Una vez finalizada, el chocolate se reparte entre el público, convirtiéndose en una experiencia única.

A esto se suman propuestas culturales y artísticas. “Todas las noches tenemos un mapping sobre el Centro Cívico y shows gratuitos para toda la familia”, detalló, incluyendo espectáculos de danza aérea con más de 20 artistas en escena.

Turismo, expectativas y un evento gratuito

Desde el punto de vista turístico, las expectativas son altas. Bellora destacó que el contexto económico actual favorece el turismo interno. “No hemos registrado la caída que tuvieron otros destinos”, afirmó, resaltando el trabajo constante para mantener a Bariloche como uno de los destinos más elegidos del país.

En ese sentido, subrayó el impacto del evento en la ocupación hotelera: “Estamos esperando arriba del 90% de ocupación para el próximo fin de semana”, lo que confirma el fuerte atractivo de la fiesta.

Por último, remarcó un diferencial clave: el acceso libre. “Todo el evento es abierto, libre y gratuito”, indicó, invitando tanto a turistas como a residentes a disfrutar de la propuesta. Y concluyó: “Es una experiencia espectacular para las familias”, consolidando a la Fiesta Nacional del Chocolate como uno de los eventos más importantes del calendario turístico argentino.

