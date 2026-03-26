Mercado inmobiliario en pausa: caen las hipotecas y crece la incertidumbre

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de transición tras un 2025 récord. El desarrollador inmobiliario, Miguel Chej Muse describió un escenario de desaceleración marcado por el retroceso del crédito hipotecario. “Venimos de un 2025, que fue un muy buen año… pero la tendencia se revirtió rápidamente”, señaló, al comparar el volumen de escrituras del año pasado con los primeros meses de 2026.

El especialista explicó que uno de los factores clave es el desplome en las hipotecas: “Vamos ya a cuatro meses consecutivos de baja… esto la verdad es desalentador”, afirmó. En ese sentido, advirtió que el nivel actual de operaciones con crédito es bajo y genera incertidumbre en el sector.

Caída del crédito y oportunidades de compra

A pesar del contexto, Chej Muse remarcó que los valores actuales pueden representar una oportunidad para compradores. “Hoy tenemos un metro cuadrado que está barato, tenemos un dólar retrasado”, explicó. Según detalló, el promedio ronda entre 1.800 y 1.900 dólares, con opciones más accesibles para la clase media.

En esa línea, sostuvo: “Es una buena oportunidad para comprar un lindo departamento, porque en unos años va a estar mucho más caro”. Sin embargo, el acceso al crédito sigue siendo el principal obstáculo.

El desarrollador también apuntó al efecto de las elecciones y las decisiones bancarias: “Los bancos sacaron los créditos, aumentaron los scorings… hicieron tasas del 15%, del 18%, tasas impagables”, lo que frenó el impulso que había comenzado meses atrás.

Además, explicó que el mercado tiene un rezago natural: “El crédito hipotecario… puede tardar 3 o 4 meses, o 5, en empezar a llegar operaciones”, lo que prolonga la incertidumbre.

Alquileres activos y rentabilidad en foco

En contraste con la compraventa, el mercado de alquileres se mantiene dinámico. “Hoy tenemos 14.000 propiedades en oferta en la ciudad de Buenos Aires en alquiler”, indicó Chej Muse, destacando la amplia disponibilidad.

Los precios, según explicó, se mantienen relativamente accesibles en términos reales: “Un alquiler está un 30% en términos reales por debajo de la inflación de los últimos dos años”. Esto permite encontrar opciones como dos ambientes en valores competitivos dentro de la ciudad.

No obstante, el contexto económico sigue condicionando a los inquilinos: “Hay gente que le cuesta pagarlo, porque obviamente el salario sigue retrasado”, advirtió.

Para los propietarios, la clave está en la estabilidad más que en la rentabilidad máxima. “El propietario busca un buen inquilino… tiene que ganar un poco menos, pero tener un buen pagador”, explicó.

En cuanto a la inversión, el desarrollador destacó que sigue siendo atractiva: “Estamos en una rentabilidad que está arriba del 6% bruta”, sumado a la expectativa de valorización del inmueble.

Finalmente, resumió el vínculo entre partes como un factor central: “Es una relación madura entre ambas partes… tratar de sacarla adelante juntos”.

