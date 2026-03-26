El Banco Central baja encajes y busca reactivar el crédito sin perder el control de la inflación

La decisión del Banco Central de reducir los encajes bancarios marca un giro en la política monetaria con foco en la reactivación económica. El organismo que conduce Santiago Bausili resolvió bajar en cinco puntos los encajes desde abril, lo que permitirá a los bancos contar con mayor liquidez para otorgar créditos.

En ese contexto, el economista destacó: “La baja de encajes permitirá mayor liquidez”, lo que podría traducirse en más préstamos para el sector privado. Esta medida llega luego de meses de fuerte contracción monetaria, donde incluso la base monetaria registró una caída real.

El cambio de estrategia apunta a dinamizar una economía golpeada por la recesión. “El rígido sesgo contractivo… tendrá un leve giro en sentido contrario”, explicó, al describir el viraje del Banco Central hacia una política más expansiva.

Más crédito y alivio financiero para bancos y consumidores

El recorte de encajes impactará en distintos instrumentos financieros, como cuentas corrientes, cajas de ahorro y fondos comunes utilizados por billeteras virtuales. En el caso de los depósitos a la vista, el nivel bajará del 50% al 45%, liberando recursos clave para el sistema financiero.

Según el análisis, esta mayor disponibilidad de fondos podría impulsar el crédito, que viene prácticamente estancado. “Los préstamos al sector privado crecieron apenas el 0,2%”, se advirtió, reflejando la debilidad del financiamiento en los últimos meses.

El segmento más afectado ha sido el consumo: “Hubo caídas tanto en los préstamos personales (-0,2%) como en las financiaciones con tarjetas de crédito (-0,9%)”, lo que impacta directamente en la actividad de comercios y pymes.

Además, la situación se ve agravada por el aumento de la morosidad: “Superó el 10% en el total del préstamo bancario”, lo que llevó a las entidades a endurecer sus condiciones de financiamiento.

Riesgos inflacionarios y el desafío del equilibrio

Si bien la medida busca reactivar la economía, también abre interrogantes sobre su impacto en la inflación. Al haber más dinero en circulación, el riesgo inflacionario podría incrementarse en los próximos meses.

En ese sentido, el economista advirtió: “La inflación sigue mostrando desafíos para los próximos meses”, especialmente en un contexto donde los precios ya vienen acelerándose.

Las proyecciones no son alentadoras en el corto plazo. “Marzo nos está dando 3,1%”, señaló, anticipando un dato superior al de meses anteriores y por encima de la evolución salarial.

A esto se suma el contexto internacional, que añade presión sobre los precios: “El impacto de la suba del petróleo… aporta más incertidumbre”, en referencia al conflicto en Medio Oriente.

De este modo, la política del Banco Central enfrenta un delicado equilibrio: estimular la economía sin desanclar las expectativas inflacionarias. La reducción de encajes aparece como una herramienta clave, pero su efectividad dependerá de cómo evolucione el crédito, la inflación y la confianza en el sistema financiero en los próximos meses.

