Axel Kicillof y Patricia Bullrich: el sorpresivo empate que redefine el ranking de imagen de los políticos argentinos

Este jueves se difundió la encuesta de marzo del Latam Pulse, la iniciativa conjunta entre AtlasIntel y Bloomberg que analiza datos mensuales sobre la situación política, social y económica en países clave de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. El informe marcó un nuevo escenario en Argentina, donde tanto la oposición como el oficialismo presentan dirigentes renovados que encabezan el ranking de imagen pública.

Axel Kicillof y Patricia Bullrich lideran el ranking de imagen con un 38% de aprobación cada uno. Sin embargo, el gobernador bonaerense acumula un 54% de desaprobación, mientras que la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza registra un 60% de rechazo.

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Debajo de ellos aparece el presidente Javier Milei, con una imagen positiva del 37% y negativa del 62%. La expresidenta Cristina Kirchner se ubica con un 34% de valoración positiva y un 60% negativa. En la cima de la desaprobación se encuentra Karina Milei, con un 70% de imagen negativa.

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La aprobación del presidente Milei sigue en descenso: 36,4% aprueba su gestión, mientras que el 61,6% la desaprueba. La caída es marcada si se compara con diciembre de 2025, cuando su desaprobación era del 51,6%, lo que representa una pérdida de 10 puntos en tres meses.

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Al contrastar los presidentes latinoamericanos, el ranking ubica a José Antonio Kast (Chile) en primer lugar con 55% de imagen positiva, seguido por Claudia Sheinbaum (México) con 54%, Lula Da Silva (Brasil) con 46% y Gustavo Petro (Colombia) con 42%.

Javier Milei aparece en quinto lugar con 36% de imagen positiva, apenas por encima de Delcy Rodríguez (Venezuela) con un 35% y José Balcázar (Perú) con un 22%.

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Evaluación del Gobierno de Javier Milei y la situación económica en Argentina

El gobierno de Milei recibe críticas contundentes: 57,4% de los consultados lo califican de malo o muy malo, 30,3% como excelente o bueno y 12,3% como regular.

El panorama económico nacional es preocupante: 65% considera que la situación económica del país es mala, 21% buena y 14% normal. La economía familiar también registra un balance negativo: 55% la percibe mala, 26% normal y 19% buena.

El panorama del mercado laboral sigue la misma tendencia: 58% anticipa un deterioro, 33% prevé mejoras y 9% cree que permanecerá igual.

El mercado de trabajo presenta la peor valoración: 74% de los encuestados lo califica como malo, 16% normal y solo 9% bien.

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Perspectivas económicas a seis meses

Las expectativas de los argentinos para los próximos seis meses reflejan un claro pesimismo. El 57% considera que la economía del país empeorará, mientras que sólo el 36% espera alguna mejora y el 8% cree que se mantendrá estable.

Por su parte, la economía familiar genera preocupación en la mitad de los hogares, que proyecta un empeoramiento, frente a un 31% que espera mejoras y un 19% que considera que su situación económica se mantendrá sin cambios.

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En cuanto a las preocupaciones de los argentinos, la corrupción encabeza la lista con un 43,3%, seguida de cerca por el desempleo, con 42,2%, y la inflación, con 35,3%.

La encuesta se realizó entre el 20 y el 24 de marzo de 2026, con una muestra de 5.037 personas. El estudio presenta un margen de error de ±1 punto porcentual, con un nivel de confianza del 95%.

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