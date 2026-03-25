Crecimiento dispar de la economía en general: “Cuando comparamos contra 2023 hay 8 sectores que crecen y 8 que caen”

El economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, se refirió a que el dato de un crecimiento del consumo del 8% en Argentina abrió el debate económico tras la última conferencia oficial.

Gastón Alonso partió del crecimiento general de la economía: “El viernes salió el informe efectivamente del PBI del último trimestre del año pasado y así se cerró el año con un crecimiento del 4,4%”.

Disparidad en el crecimiento

Sin embargo, aclaró que ese número requiere análisis: “Acá hay algunas cosas para desmenuzar ese dato del 4,4% de crecimiento”. El punto clave es la disparidad entre sectores: “Cuando comparamos contra 2023 hay 8 que crecen, 8 que caen”.

Entre los que avanzan, Alonso mencionó: “El agro, la intermediación financiera y la explotación de minas principalmente”. Mientras que los más afectados siguen siendo: “La construcción, la industria y el comercio”.

Volatilidad en el crecimiento a raíz del agro

Uno de los factores centrales es el rebote del campo: “El agro creció 40% contra 2023”. Asimismo, explicó que esto responde a una base comparativa baja: “En 2023 hubo una sequía muy fuerte donde el sector cayó muy fuerte y obviamente una cuestión estadística hace que crezca un 40%”.

Por eso, el entrevistado mencionó que el crecimiento total tiene un componente distorsivo: “Eso explica un poco este crecimiento del 4,4, que como venimos diciendo mucho es heterogéneo”.

Sobre el dato del 8%, expresó: “El consumo está partido”. Al analizar indicadores concretos, señaló: “Las ventas, por ejemplo, de supermercados están más o menos un 12% por debajo de 2023”.