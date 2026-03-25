Miguel Ponce: “El tema corrupción, situación económica que se está padeciendo y el hecho de pretender alterar la historia son un trípode”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, en comunicación con Canal E, analizó que la actualidad política y económica argentina atraviesa un momento crítico, marcado por tensiones internas, cuestionamientos éticos y un deterioro en la economía real.

Miguel Ponce se refirió a la exposición oficial: “Nunca vi algo tan bochornoso”. Además, cuestionó la continuidad del funcionario Manuel Adorni: “No pueden seguir teniendo como jefe a esta persona”.

Lo que dejó la conferencia de prensa de Manuel Adorni

Según analizó, el problema no fue solo el contenido, sino el enfoque: “Su primera conferencia de prensa que empieza con su tema personal termina también con su tema personal”. Y remarcó una falla central: “No hubo una pregunta sobre esa gestión de gobierno y sobre los anuncios, sino todo se vinculó a la situación personal”.

Ponce planteó que el Gobierno enfrenta un cambio de etapa: “Está viviendo un punto de inflexión”. Este escenario, explicó, se vincula a varios factores: “El tema corrupción, situación económica que se está padeciendo y el hecho de pretender alterar la historia son un trípode”.

La evolución de la corrupción

También vinculó el impacto político con los escándalos recientes: “La corrupción va tomando otro color”. Asimismo, advirtió sobre sus efectos: “La corrupción es menos tolerada” en un contexto económico adverso.

Uno de los puntos más críticos fue la situación productiva. El entrevistado relató su experiencia reciente: “Me tocó estar en la puerta del Congreso con el lema de ni una PyME menos”. Allí, describió un escenario alarmante: “Todos estaban en una situación a esta altura de una emergencia, hablando directamente de catástrofe”.

En este sentido, agregó que, “hay sectores que están padeciendo y han cerrado más que en tiempos de la pandemia”. El impacto en el empleo es directo: “Esos trabajadores ya no están más registrados”.