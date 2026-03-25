El mercado laboral argentino cambia de lógica: crece la búsqueda de estabilidad y cae la rotación de empleo

En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales Ayelén Kanelok analizó el presente del mercado laboral argentino y destacó un cambio de tendencia: cada vez más trabajadores priorizan la estabilidad laboral por sobre la búsqueda de nuevas oportunidades.

Según explicó, este fenómeno responde a un contexto económico incierto y a un mercado de trabajo más lento, donde el riesgo de cambiar de empleo se percibe como cada vez más alto.

La estabilidad vuelve a ser prioridad

Kanelok señaló que, a diferencia de años anteriores, hoy se observa un cambio claro en las expectativas de los trabajadores. “Más de la mitad está más preocupado en la estabilidad y tiene como prioritario quedarse donde está”, afirmó.

Este giro marca una ruptura con la lógica previa, donde predominaba la búsqueda constante de mejores oportunidades laborales.

Un mercado laboral más lento y con mayor incertidumbre

La especialista explicó que el contexto actual está caracterizado por un mercado que no crece, pero tampoco cae, lo que genera una sensación de estancamiento. “Estamos en un mercado que está congelado”, sostuvo, al describir un escenario con menos búsquedas laborales y procesos de selección más extensos.

Además, advirtió que los tiempos entre un empleo y otro se alargaron, lo que incrementa la cautela de los trabajadores.

El riesgo de cambiar de trabajo es más alto

Uno de los factores centrales es la percepción de riesgo. Cambiar de empleo ya no garantiza una mejora inmediata. “El error, entre comillas, de tomar el riesgo de buscar algo nuevo hoy sale muy caro”, explicó Kanelok.

En este contexto, beneficios como la obra social, el aguinaldo y las vacaciones cobran mayor valor frente a esquemas más flexibles o independientes.

Fin de la lógica de rotación para mejorar salarios

Durante años, cambiar de trabajo era una estrategia habitual para aumentar ingresos. Sin embargo, Kanelok explicó que esa dinámica está cambiando. “La mejor manera de subir el salario era cambiar de trabajo cada dos años, eso está cambiando hoy”.

El nuevo escenario desalienta esa práctica debido a la incertidumbre económica y laboral.

Cómo impacta en las relaciones dentro de las empresas

Este cambio también tiene efectos dentro de las organizaciones, especialmente en la dinámica de los equipos. “Se reconfiguran las relaciones dentro del trabajo”, indicó la especialista.

Al permanecer más tiempo en un mismo empleo, los trabajadores tienden a construir vínculos más estables y apostar al desarrollo interno.

Un mercado atravesado por la incertidumbre

Finalmente, Kanelok vinculó este fenómeno con un contexto más amplio de incertidumbre económica. “Uno siente que está todo un poco más incierto”, señaló, en referencia tanto al plano local como global.

Este escenario explica por qué la estabilidad volvió a ocupar un lugar central en las decisiones laborales.