Fuerte suba de la informalidad en el mercado laboral: “El 43% de los ocupados está en informalidad laboral”

La investigadora del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, Roxana Maurizio, habló con Canal E y analizó que el mercado laboral argentino atraviesa un escenario crítico, con altos niveles de informalidad, caída del empleo formal y deterioro del poder adquisitivo.

“El 43% total de los ocupados lo hacen en situación de informalidad laboral”, afirmó Roxana Maurizio, en base a la última información disponible de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Este dato no solo es elevado, sino que además muestra un deterioro reciente: “Representa un punto más de lo que teníamos en el cuarto trimestre de 2024”.

Cómo se pueden crear más puestos de trabajo

Asimismo, explicó que el principal problema es estructural: “Hay una condición básica fundamental para que se creen más empleos formales, que es que el país definitivamente entre en un sendero de crecimiento con real estabilidad macroeconómica”.

Además, Maurizio señaló que la incertidumbre desalienta la contratación. “Ningún empleador contrata a alguien para despedirlo”, planteó, lo que refuerza la idea de que sin previsibilidad no habrá expansión del empleo formal.

Flojo desempeño de la reforma laboral contra la informalidad

Incluso advirtió que algunas medidas podrían tener el efecto contrario: “La dirección a la que van muchas de las reformas creemos incluso que incentiva más la informalidad que la propia informalidad”.

El deterioro no se limita al empleo informal. Según datos de la seguridad social, también se observa una fuerte pérdida de puestos registrados. “Hay una caída de casi 300.000 puestos de trabajo cuando uno compara diciembre del 2025 contra noviembre del 2023”, detalló la entrevistada.

Los sectores más afectados son clave para la economía: “Los grandes perdedores en materia de sectores productivos han sido la industria y el comercio”. Este contexto refleja una contracción general del mercado laboral: “Hay una situación muy crítica en el empleo en general y en particular referido a la reducción de puestos de trabajo asalariados formales”.