Mercados con alta volatilidad: advierten por el impacto del conflicto global y la cautela sobre la deuda argentina

En diálogo con Canal E, la analista de mercados Maira Pascual analizó el presente de los mercados financieros y advirtió sobre un escenario marcado por la volatilidad global, el impacto del petróleo y la cautela de los inversores frente a los activos argentinos.

Según explicó, la dinámica internacional, especialmente vinculada a las tensiones geopolíticas, condiciona fuertemente el comportamiento de los mercados locales.

Volatilidad global y efecto del petróleo

Pascual señaló que los mercados están fuertemente influenciados por el contexto internacional y las señales políticas. “Estamos sujetos a lo que Trump dice”, afirmó, en referencia a las expectativas sobre una posible tregua o escalada del conflicto.

En ese sentido, explicó que el precio del petróleo se convirtió en un factor clave que marca el ritmo de la economía y genera movimientos bruscos en los mercados.

El Merval intenta recuperar terreno

En el plano local, la analista destacó que el Merval mostró una recuperación tras jornadas de fuerte volatilidad. “Hoy es un día de verdes”, señaló, aunque aclaró que la suba se moderó con el correr de la rueda.

De esta manera, el mercado accionario busca recomponerse luego de movimientos muy bruscos en los últimos días.

Renta fija y suba del riesgo país

Uno de los puntos clave es el comportamiento de la renta fija y el aumento del riesgo país, que volvió a superar los 600 puntos. Pascual explicó que este movimiento responde a un contexto de mayor cautela global. “Hubo un flight to quality”, indicó.

Esto implica que los inversores se alejan de activos más riesgosos, como los bonos argentinos, y se posicionan en opciones más seguras.

Cautela de los inversores y contexto político

La analista también remarcó que existe una mayor prudencia por parte del mercado frente a la situación local e internacional. “Hay más cautela”, afirmó, al señalar que Argentina sigue condicionada por factores externos, como las elecciones en Estados Unidos y la evolución del conflicto global.

Además, destacó que el país aún no vuelve plenamente a los mercados internacionales de deuda, lo que genera incertidumbre.

Dólar estable y acumulación de reservas

En cuanto al frente cambiario, Pascual explicó que el dólar se mantiene estable por diversos factores.

Entre ellos mencionó la liquidación del agro y la emisión de deuda corporativa, que aportan divisas al mercado. “El dólar está bastante estable y el Banco Central está comprando muchas reservas”, sostuvo.

El agro, la inflación y el impacto del combustible

La analista advirtió que el desempeño del sector agropecuario será clave para la economía. Si bien destacó que la campaña viene siendo positiva, alertó por el impacto de la suba del combustible en los costos.

“Puede haber una piedra en el zapato”, señaló, en referencia a la presión inflacionaria y su efecto en la rentabilidad del sector. Además, anticipó que la inflación podría volver a ubicarse cerca del 3% en marzo.

Oportunidad para Argentina en el mercado energético

En el plano internacional, Pascual destacó el potencial de Argentina como exportador de energía. El contexto global, con un petróleo en niveles elevados, podría generar una mayor entrada de divisas para el país.

“Nos vemos beneficiados siendo un país exportador de energía”, afirmó. En ese sentido, consideró que este escenario podría impactar positivamente en el riesgo país si se logra capitalizar la oportunidad.