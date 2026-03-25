Claudio Fantini ante la tensión internacional: “Trump necesita terminar la guerra lo antes posible”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Claudio Fantini analizó el escenario de la guerra en Medio Oriente y advirtió sobre su impacto en la economía global, el equilibrio geopolítico y el rol de Estados Unidos en el conflicto.

Mientras el enfrentamiento entra en una fase prolongada, comienzan a surgir intentos de mediación, aunque todavía sin señales claras de una resolución definitiva.

Una posible mediación que abre una leve esperanza

Fantini destacó que una de las principales novedades es el intento de mediación por parte de Pakistán entre Estados Unidos e Irán. “Es la primer señal más o menos concreta que puede tomarse como una señal alentadora”, afirmó, aunque aclaró que se trata de una posibilidad todavía muy incipiente.

La propuesta contempla una reunión en territorio pakistaní basada en un plan impulsado por la Casa Blanca para limitar el desarrollo nuclear iraní, lo que podría abrir una instancia de negociación.

El rol de Pakistán en un escenario complejo

El analista explicó que la posición de Pakistán responde a un equilibrio delicado entre sus alianzas internacionales. “Está en una situación sumamente incómoda por esta guerra”, sostuvo, al remarcar sus vínculos tanto con Irán como con Arabia Saudita y su cercanía actual con China.

En ese marco, la mediación aparece como una forma de canalizar tensiones sin romper sus compromisos estratégicos.

La estrategia de Irán y el desarrollo del conflicto

Fantini advirtió que el conflicto podría extenderse debido a la estrategia militar iraní. Según explicó, el país ha fragmentado su estructura militar en múltiples unidades autónomas, lo que le permitiría sostener ataques durante un período prolongado.

“El objetivo es poder llegar hasta el último día lanzando misiles”, señaló, marcando el riesgo de una guerra prolongada.

Estados Unidos y la presión por terminar la guerra

El analista puso el foco en el rol de Donald Trump y la presión interna que enfrenta. “La necesidad de ponerle fin a esto lo más rápido posible la tiene Donald Trump”, explicó.

Esto se debe, según indicó, al impacto del conflicto en la crisis energética y su efecto en la economía, que repercute directamente en la popularidad del gobierno estadounidense.

Cuestionamientos al liderazgo de Trump

Fantini también señaló que crecen las dudas sobre el liderazgo internacional de Estados Unidos. En particular, mencionó el vínculo con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, que generan interrogantes en la política internacional.

“Crece la pregunta de por qué el presidente de Estados Unidos es tan fácil de manejar por líderes extranjeros”, advirtió.

El trasfondo geopolítico y económico del conflicto

Más allá del aspecto militar, el analista destacó el peso de factores estratégicos como el petróleo y la disputa por el poder global. “Siempre las intervenciones son en países que tienen que ver con el petróleo”, sostuvo.

Además, planteó que los servicios de inteligencia y las relaciones internacionales podrían tener un rol clave en la dinámica del conflicto.

Un escenario abierto y sin resolución inmediata

Finalmente, Fantini remarcó que, pese a los intentos de negociación, el escenario sigue siendo incierto. “Podría ser una luz al final del túnel, aunque todavía es muy tenue y titila”, concluyó.

De esta manera, la guerra en Medio Oriente continúa generando efectos globales, tanto en la política como en la economía.