En "QR!", Martín Granovsky advirtió: "La guerra ya afecta el petróleo y puede cambiar el mapa mundial"

En el programa "QR!", el periodista Martín Granovsky analizó la escalada del conflicto en Medio Oriente y alertó sobre un escenario cada vez más complejo, con ataques cruzados entre Irán, Estados Unidos e Israel y consecuencias que ya impactan en el plano global.

“Irán atacó instalaciones de petróleo y gas en Emiratos Árabes Unidos y Qatar”, explicó, y remarcó que el conflicto ya no se limita a objetivos israelíes, sino que alcanza a países aliados de Estados Unidos, poniendo en riesgo el transporte de energía a nivel mundial.

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Según detalló, también hubo bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre infraestructuras clave, como el yacimiento de gas Pars Sur, el más grande del mundo, compartido entre Irán y Qatar. “En parte es destrucción y en parte es aviso”, señaló.

Energía, presión global y estrategia militar

Granovsky explicó que uno de los objetivos de Irán es dificultar el tránsito de petróleo y gas, afectando la logística internacional y presionando indirectamente a Estados Unidos y sus aliados.

En ese marco, citó un análisis de la académica Kaitlin Talmadge, del MIT, que resume la lógica militar estadounidense: “El poder aéreo es como una droga”. Según esa mirada, Washington recurre a los bombardeos esperando resultados rápidos, aunque la historia demuestra que no logran cambios de régimen duraderos.

“Ni en Afganistán ni en Irak funcionó”, recordó, y agregó que la estrategia actual repite ese patrón.

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El periodista también puso el foco en el impacto humano del conflicto: ya hay al menos 2.300 muertos, con Irán como el país más afectado, seguido por Líbano e Israel.

Además, señaló que Israel viene eliminando figuras clave del aparato militar y de inteligencia iraní, lo que debilita la estructura interna pero también complica posibles negociaciones. “Están matando a quienes podrían negociar”, advirtió.

Lecciones de la historia: cuando una guerra genera otra

Granovsky recordó antecedentes históricos para explicar los riesgos actuales. Mencionó la invasión israelí al Líbano en 1982, cuando se buscó desarticular a la OLP. “Se terminó una organización, pero surgió otra: Hezbollah”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la acción militar no garantiza estabilidad política y que, muchas veces, genera nuevas formas de conflicto.

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El análisis también incluyó el impacto político en Estados Unidos. A diferencia de otras guerras, no hay respaldo social masivo ni clima de euforia patriótica. “Es una de las intervenciones con menor apoyo en la historia reciente”, indicó.

Para Granovsky, el conflicto no solo redefine el mapa geopolítico, sino que puede seguir escalando y agravarse, incluso si se detuviera en el corto plazo.

“Las consecuencias ya cambiaron el escenario”, concluyó.

LB