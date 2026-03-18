Crisis en Medio Oriente: tensiones entre Estados Unidos, Irán y la OTAN complican el escenario global

La escalada del conflicto en Medio Oriente genera creciente preocupación internacional, especialmente por la falta de definiciones estratégicas de Estados Unidos y el rol incierto de la OTAN.

En diálogo con Canal E, Henrik Rehbinder analizó el complejo escenario geopolítico y fue contundente: “Trump ha estado este último año y medio humillando, hostigando y tratando mal a los integrantes de la OTAN, entonces hoy le están devolviendo las mismas gentilezas.”

El especialista explicó que la falta de apoyo de la alianza atlántica deja a Estados Unidos en una posición vulnerable frente a Irán, en un contexto donde el control de puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz resulta clave para la estabilidad energética global.

Falta de respaldo internacional y tensión con la OTAN

Según Rehbinder, la ausencia de una respuesta coordinada evidencia una fractura en las relaciones internacionales: “No se ve claro que los integrantes de la OTAN vengan a sacarle las papas calientes a Trump de Irán.”

En este sentido, advirtió que la falta de apoyo podría empujar a Washington a tomar decisiones unilaterales peligrosas: “Va a forzar a Estados Unidos a hacer cosas que no debería hacer, como estar planeando invasiones o operaciones que lo único que van a hacer es empeorar la situación.”

El analista también remarcó el rol de China, que observa el conflicto como una oportunidad estratégica: fortalecer vínculos con Irán mientras su principal competidor global se ve atrapado en un escenario incierto.

Irán resiste y crece la incertidumbre interna en EE.UU.

En cuanto a la capacidad de respuesta iraní, Rehbinder fue claro: “Irán hoy está mucho mejor de lo que querría Estados Unidos ver.”

A pesar de semanas de enfrentamientos, el régimen iraní mantiene su estructura y capacidad de respuesta. Para el analista, las expectativas de un colapso interno eran erróneas: “No hay una historia de que haya una derrota militar solo con bombardeos aéreos. Entonces eso no va a funcionar.”

Además, descartó la posibilidad de un levantamiento popular inmediato: “Es muy difícil que ocurra lo que quiere Israel, que haya un levantamiento popular.”

El escenario también genera tensiones dentro de Estados Unidos. Rehbinder señaló que hay señales de desorden institucional y conflicto interno: “No hay claridad, y cuando no hay claridad, internamente se empieza a ver un conflicto con los medios de comunicación.”

En esa línea, denunció restricciones informativas y un cambio en la comunicación oficial: “Se le da mucha prioridad al mensaje guerrero, al mensaje positivo, a un mensaje tipo Rambo.”

