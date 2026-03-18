Según una prestigiosa consulta, la inflación de febrero golpeó más a los pobres

El informe de Empiria Consultores, dirigido por Hernán Lacunza, revela que la inflación de febrero de 2026 fue regresiva: los hogares del 10% de menores ingresos enfrentaron una suba de precios del 3,3%, mientras que el 10% de mayores recursos registró 2,9%.

“En febrero, los hogares del 10% de menores recursos tuvieron una inflación de 3,3% mientras que el 10% de mayores recursos de 2,9%”, señala el documento. La explicación es clara: “Los rubros que más aumentaron en el mes —Alimentos y Vivienda— son los que mayor peso tienen en la canasta de los hogares de menores ingresos”.

Inflación mensual de febrero 2026 por división

El dato oficial del INDEC confirmó una inflación general de 2,9% mensual, con acumulado bimestral de 5,9% (1,2 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025) e interanual de 33,1%. Esto extiende a ocho meses consecutivos la inflación general sin perforar el piso del 3%.

El aspecto más alarmante es la inflación núcleo, que “trepó a 3,1% —un salto de 0,5 puntos porcentuales respecto de enero, cuando había registrado 2,6%—, superior al 2,9% del índice general”, destaca Empiria. A esto se sumó “una suba mensual de 4,3% en los precios regulados”.

Los mayores incrementos se registraron en:

Vivienda y electricidad: 6,6%

Alimentos: 3,3%

En contraste, “bebidas alcohólicas (0,6%) e indumentaria (sin variación)” fueron los rubros que menos presionaron el índice.

Inflación de febrero 2026 según ingresos

La consultora explica la metodología utilizada: “A partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018 se calcularon las estructuras de ponderación del gasto para cada uno de los diez deciles de ingreso”. Entre los hallazgos clave:

“El gasto en Alimentos y Bebidas representaba en 2017/2018 el 32% del total del gasto del decil más pobre y cae de forma progresiva hasta el 16% en el decil más rico”.

“Algo similar ocurre con los gastos asociados a tarifas eléctricas y vivienda, que ponderan 18% en los hogares de menores ingresos y 12% en los de mayores ingresos”.

A largo plazo, Empiria matiza: “Al observar la brecha de inflación acumulada entre el 30% de hogares más ricos y el 30% más pobres desde 2018, se concluye que las diferencias han sido acotadas: en ningún momento del período bajo análisis la brecha fue mayor al 1%”. Sin embargo, “desde noviembre de 2023 a la fecha, la inflación acumulada resultó levemente superior para los hogares de mayores ingresos”.

De cara al futuro, la proyección es conservadora: “las proyecciones sugieren que la inflación de 2026 se mantendría en niveles similares a los de 2025 (en torno al 30%)”.