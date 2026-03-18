Según una prestigiosa consulta, la inflación de febrero golpeó más a los pobres

El informe de Empiria Consultores, dirigido por Hernán Lacunza, revela que la inflación de febrero de 2026 fue regresiva: los hogares del 10% de menores ingresos enfrentaron una suba de precios del 3,3%, mientras que el 10% de mayores recursos registró 2,9%.
“En febrero, los hogares del 10% de menores recursos tuvieron una inflación de 3,3% mientras que el 10% de mayores recursos de 2,9%”, señala el documento. La explicación es clara: “Los rubros que más aumentaron en el mes —Alimentos y Vivienda— son los que mayor peso tienen en la canasta de los hogares de menores ingresos”.
El dato oficial del INDEC confirmó una inflación general de 2,9% mensual, con acumulado bimestral de 5,9% (1,2 puntos porcentuales más que en el mismo período de 2025) e interanual de 33,1%. Esto extiende a ocho meses consecutivos la inflación general sin perforar el piso del 3%.
El aspecto más alarmante es la inflación núcleo, que “trepó a 3,1% —un salto de 0,5 puntos porcentuales respecto de enero, cuando había registrado 2,6%—, superior al 2,9% del índice general”, destaca Empiria. A esto se sumó “una suba mensual de 4,3% en los precios regulados”.
Los mayores incrementos se registraron en:
- Vivienda y electricidad: 6,6%
- Alimentos: 3,3%
En contraste, “bebidas alcohólicas (0,6%) e indumentaria (sin variación)” fueron los rubros que menos presionaron el índice.
La consultora explica la metodología utilizada: “A partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018 se calcularon las estructuras de ponderación del gasto para cada uno de los diez deciles de ingreso”. Entre los hallazgos clave:
- “El gasto en Alimentos y Bebidas representaba en 2017/2018 el 32% del total del gasto del decil más pobre y cae de forma progresiva hasta el 16% en el decil más rico”.
- “Algo similar ocurre con los gastos asociados a tarifas eléctricas y vivienda, que ponderan 18% en los hogares de menores ingresos y 12% en los de mayores ingresos”.
A largo plazo, Empiria matiza: “Al observar la brecha de inflación acumulada entre el 30% de hogares más ricos y el 30% más pobres desde 2018, se concluye que las diferencias han sido acotadas: en ningún momento del período bajo análisis la brecha fue mayor al 1%”. Sin embargo, “desde noviembre de 2023 a la fecha, la inflación acumulada resultó levemente superior para los hogares de mayores ingresos”.
De cara al futuro, la proyección es conservadora: “las proyecciones sugieren que la inflación de 2026 se mantendría en niveles similares a los de 2025 (en torno al 30%)”.