Interna del PJ y estrategia electoral: advierten que la única opción es la unidad contra Milei

La interna del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires volvió a exponer tensiones profundas en el peronismo, con disputas de poder que aún no encuentran una conducción clara.

“El domingo fue formalmente la interna”, explicó el analista político, Gustavo Damián González, al tiempo que detalló que, aunque hubo acuerdos en la mayoría de los distritos, la competencia en otros dejó señales de conflicto.

El entrevistado destacó que los resultados fueron divididos: “De los 16, 10 ganó la lista impulsada por Kicillof y 6 por Máximo Kirchner”, lo que refleja un equilibrio de fuerzas. Sin embargo, subrayó un dato clave: “El municipio más grande que estaba en disputa lo termina ganando Máximo Kirchner”, lo que le da peso político al kirchnerismo duro.

En este contexto, la situación interna sigue sin resolverse: “Dejó en stand-by la crisis adentro del peronismo, donde todavía no tiene un liderazgo claro”, afirmó.

Crisis de liderazgo y necesidad de unidad

Más allá de los resultados electorales, González puso el foco en el problema estructural del espacio: “El peronismo está con problemas serios de liderazgo y de unidad real”, sostuvo.

Sin embargo, consideró que la lógica política llevará a una convergencia: “Yo estoy seguro que va a haber una gran unidad en contra de Milei”, aseguró, planteando que es una condición necesaria para competir electoralmente.

En esa línea, explicó que las diferencias internas podrían quedar en segundo plano: “La política es el arte de lo posible”, remarcó, aludiendo a posibles acuerdos entre sectores históricamente enfrentados.

Además, fue categórico sobre el escenario electoral: “Si van separados no tienen ninguna chance”, lo que refuerza la idea de que la unidad será una estrategia inevitable.

Oficialismo, oposición y la carrera hacia 2027

Respecto al oficialismo, González relativizó la urgencia de acelerar la campaña: “Quien más tiempo tiene para manejar los tiempos es el presidente”, afirmó, sugiriendo que la presión recae en la oposición.

En cambio, consideró que el principal desafío está del otro lado: “Las oposiciones son las que tienen que apurarse”, especialmente por la dificultad de construir una candidatura competitiva.

El analista también destacó la falta de liderazgo claro en ese espacio: “No tiene un candidato claro ni miras de llegar a acuerdos”, lo que complica la estrategia electoral.

Mientras tanto, señaló que el Gobierno busca consolidar su posicionamiento: “Lo que quiere es fijar agenda y la verdad es que está ganando en eso”, sostuvo sobre la estrategia del presidente.

Finalmente, advirtió sobre tensiones dentro del oficialismo en las provincias: “Esta última opción es jugar con fuego”, en referencia a la posibilidad de disputar liderazgos locales a gobernadores aliados.

