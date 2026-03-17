La tributarista, Elisabet Piacentini, en contacto con Canal E, advirtió sobre el complejo escenario que atraviesan los comercios en Argentina, marcado por la caída del consumo, el alto costo del financiamiento y la falta de alivio impositivo.

Elisabet Piacentini describió el clima actual. “Los comerciantes y las PyMEs están preocupados en este momento. Tienen algunas incertidumbres y, bueno, no ven recontar sus ventas”, planteó.

Complicaciones para las PyMEs en el acceso al crédito

Asimismo, explicó que uno de los principales problemas que enfrentan las PyMEs es el acceso al crédito: “Los créditos realmente están caros. Cuando se tiene que recurrir a créditos, se recorre a créditos, pero están en una tasa de un 60%”.

Además, Piacentini destacó la ausencia de herramientas de financiamiento accesibles. “No hay créditos con subsidios PyMEs como había antes”, sostuvo.

En ese contexto, señaló las dificultades concretas del sector: “Está muy difícil la venta de cheques, el crédito personal, el crédito para las empresas. Esto no dinamiza la economía”. Y remarcó la importancia del financiamiento para la actividad: “Una empresa, una PyME necesita crédito para poder crecer y para poder abastecerse”.

Crisis por la reducción de la demanda

El freno en las ventas también está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo. Según la entrevistada: “La menor demanda es un problema muy importante”. En ese sentido, detalló el aumento del costo de vida: “Las familias han tenido que aumentar su presupuesto. Desde noviembre ahora en un 22%”.

Ese incremento, explicó, está concentrado en gastos esenciales. “Todo referido a los gastos de los hijos de la familia, las tarifas, el colegio, la cuota paga, el boleto de colectivo, los seguros del auto”, expresó.