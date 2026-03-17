Según un relevamiento del gasto en dólares, “Argentina está más barata que el promedio de América Latina”

En medio del debate sobre el costo de vida, el economista, Guido Zack, en diálogo con Canal E, aseguró que, contra la percepción generalizada, Argentina no es el país más caro de América Latina cuando se mide en dólares.

“Nos dio que Argentina está un poquito más barata que el promedio de América Latina”, explicó Guido Zack, en base a un relevamiento realizado desde Fundar.

Por qué Argentina no es el país más caro de América Latina

Asimismo, detalló que el análisis se basa en una canasta de bienes y servicios comparable entre países: “La canasta común de bienes y servicios que toma el Banco Mundial, en Argentina cuesta en dólares un 8% menos que en el promedio de América Latina”.

A pesar de ese dato, Zack reconoció que existe una sensación extendida de que Argentina es cara, especialmente para quienes viajan al exterior. “Quien haya tenido la posibilidad de viajar al exterior el último verano, seguramente notó que en Brasil, por ejemplo, los precios eran más accesibles”, señaló.

Cuáles son los precios más elevados de Argentina

Según explicó, esto se debe a que algunos rubros específicos tienen precios más elevados en Argentina: “Los rubros vinculados al turismo, como hoteles, restaurantes, recreación, indumentaria, son rubros en los que particularmente Argentina está cara”.

En contraste, otros gastos esenciales presentan valores más bajos en comparación regional. “Hay otros rubros mucho más representativos de lo que es el día a día, como salud, educación, alimentos, vivienda, en donde Argentina está barata”, sostuvo el entrevistado.

También analizó cómo evolucionó el costo en dólares en los últimos meses y años. En el corto plazo, reconoció un encarecimiento: “En los últimos meses sí nos volvimos más caros, tengamos en cuenta que es una inflación que nos cuesta bajarla con un tipo de cambio que está constante e incluso también que ha bajado”.