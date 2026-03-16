El gobernador Hugo Passalacqua comunicó este lunes la postergación de la convocatoria 2026 para el ingreso de cadetes a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones, sede Servicio Penitenciario Provincial.

Misiones: prohíben la compra de vehículos para la administración pública

"Actual contexto económico del país"

La decisión, comunicada en las redes sociales, se debe al “actual contexto económico del país, y con el objetivo de resguardar con equilibrio y responsabilidad las finanzas provinciales”.

El comunicado también informó que “las instancias ya cumplimentadas por los aspirantes serán oportunamente reconocidas, en caso de corresponder, cuando se retome la convocatoria de incorporación”.

En el mismo mensaje, el gobernador agradeció “el compromiso, el esfuerzo y el interés de cada uno de los postulantes”.

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Prohibición de la compra de vehículos para la administración pública

Passalacqua dispuso el viernes la prohibición de compra de vehículos para la administración pública provincial centralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados.

El decreto precisó que la decisión respondía exclusivamente a criterios de eficiencia en la gestión pública y a la necesidad de optimizar la asignación de los recursos disponibles.

“La asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”, expresó la normativa.