Conmoción en Chaco: una adolescente se quitó la vida y denuncian que sufría acoso escolar

La muerte de una adolescente que asistía a la Escuela de Educación Técnica N°16 “Primero de Mayo” de Resistencia desató una fuerte conmoción social y una movilización de familiares que denuncian bullying y exigen respuestas de la Justicia y del sistema educativo. Durante esta mañana mañana, allegados de Fernanda Almada se concentraron frente al establecimiento con carteles que reclamaban “No más bullying” y “Justicia por Fernanda”, en un clima de dolor y tensión que expuso el impacto del caso en la comunidad educativa.

Denuncia por acoso escolar y falta de contención

Los familiares sostienen que la adolescente atravesaba situaciones de hostigamiento sistemático dentro y fuera del ámbito escolar, y cuestionaron que no hubo una intervención adecuada por parte de las autoridades. “Queremos justicia por Fernanda”, expresó Rocío, prima de la joven, en declaraciones a la prensa. Según relató, la familia ya realizó una denuncia penal para que se investiguen las circunstancias que rodearon el hecho.

Además, apuntó contra la respuesta institucional: “La semana pasada fuimos al Ministerio y nos dijeron que iban a intervenir la escuela. Nos dijeron que hoy iban a tomar medidas”, afirmó.

Mensajes y presunto bullying en redes sociales

De acuerdo al testimonio de los allegados, el acoso no solo ocurría en el ámbito presencial, sino también a través de grupos y canales de WhatsApp, donde se difundían mensajes ofensivos contra la adolescente. Uno de los textos que habría circulado, según denunciaron, decía: “Si sos gorda creo que tenés que tener prohibido el hablar, si no te digo que el existir”, reflejando el nivel de violencia verbal al que habría sido sometida.

En ese contexto, la familia insistió en que la joven no recibió el acompañamiento necesario para atravesar esa situación. “Yo venía a sentarme con ella en el recreo para cuidarla”, relató Rocío, visiblemente conmovida, al describir los intentos por contenerla en su día a día escolar.

Tensión en la escuela y apartamiento de autoridades

La protesta derivó en momentos de alta tensión cuando los familiares increparon a las autoridades del establecimiento. En ese marco, el director de la institución se retiró del lugar en medio de reclamos y fue agredido. Horas después, el supervisor de escuelas técnicas y de formación profesional del Ministerio de Educación, Alejandro Alegre, confirmó una medida clave: el apartamiento del director Jorge López y de la asesora pedagógica.

“Se llevó toda la documentación necesaria y se les puso en conocimiento que están separados del cargo”, explicó el funcionario, quien también indicó que un equipo interdisciplinario interviene en el caso.

Pese a las medidas adoptadas, los familiares sostienen que no son suficientes. Durante la protesta, exigieron también la separación de otros directivos, posibles sanciones a los alumnos involucrados y decisiones concretas para evitar nuevos casos.