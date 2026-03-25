Maslatón: "Adorni está loco, exigiendo que un periodista le pida perdón"

El analista financiero Carlos Maslatón volvió a criticar al jefe de Gabinete Manuel Adorni al asegurar que "está loco, exigiendo que un periodista le pida perdón".

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"Adorni está loco"

Así se refirió al cruce entre el funcionario y el periodista Nicolás Gallardo, de MDZ, tras una pregunta referida a supuestas inconsistencias en las explicaciones públicas y los criterios del Gobierno nacional.

"Adorni está loco, exigiendo que un periodista le pida perdón. Lo bueno es que no renuncia, sigue en el cargo, y bancado por Javier Milei y Karina Milei", escribió en la red social "X".

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"Lo vio a Insaurralde en el barco"

"Adorni, hace tres años cuando lo vio a Insaurralde en el barco pelotudeando con la acompañante contratada en el Mediterráneo, se dijo a sí mismo: ´Eso mismo quiero ser yo, me tengo que parar´", sostuvo en otra publicación.

"Pero es tan burro que no le dio para razonar que esa vida es incompatible con la política, con la función pública y que no se puede usar plata malversada del Estado para semejantes actividades propias de un inservible", agregó Maslatón.

Por último en otro tuit el analista financiero insistió: "Resulta vital para los intereses de las fuerzas de la libertad y la democracia que Karina Milei y Manuel Adorni sigan dirigiendo la batuta".



La tapa de NOTICIAS

Días atrás Maslatón ya había cuestionado con dureza a Adorni en un comentario de la tapa de esta semana de la Revista NOTICIAS.

“Lo peor es quedar así como un boludo. Son del tipo humano a los que les dicen, "´vos tenés que jetonear: Rolex, casa en country, Puerto Madero, vuelo privado nada de Aerolíneas, Latam o Flybondi´", sostuvo al comentar la tapa de Noticias de esta semana.

"Para estos cerebros está la publicidad de los influencers de Tik Tok, que ensenan a mostrar y a creerse ricos. Tienen mercado sin duda el pelirrojo y su mentor tatuado español. Y así fueron siempre los ´liberales´ argentinos, llegan al poder para robar”, cerró en esa oportunidad.