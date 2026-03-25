Martín Caparrós: "Milei es la culminación patética del golpe de marzo del 76"

El escritor Martín Caparrós aseguró que el presidente Javier Milei “es la culminación patética y necesaria del golpe de marzo del 76”.



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“Dimensión casi caricaturesca”

“Básicamente porque por un lado tiene un plan económico...la estructura económica que inauguró el golpe del 76 se fue afirmando con Menem, con Macri, y ahora cobra una dimensión casi caricaturesca”, sostuvo el periodista.

“Esta idea de acabar con cualquier resto industrial que quede, centrarnos absolutamente en la extracción y exportación de materia prima. Todo eso lo inventaron los militares, lo impusieron los militares”, agregó en declaraciones al canal de streaming Buenas Tardes China.

“Y fue para eso que hicieron el golpe. A mí me parece muy importante en estos días señalarlo”, enfatizó Caparrós.

Además señaló que “tuvieron que matar a mucha gente porque era la gente que eventualmente les iba a impedir armar el tipo de país que querían armar, que Kissinger les ordenó que armaran, que Estados Unidos les dijo que armaran”.

“Volver a ser un país agroexportador, donde no hubiera más fábricas ni obreros que jodieran y todo ese tipo de boludeces que había en esa época”, ironizó en diálogo con Jairo Straccia.

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"Degradación de la Argentina"

“Entonces por un lado veo en Milei la culminación caricaturesca de todo aquello. No sólo por el plan económico sino también porque yo creo que sin la degradación de la Argentina que empezó el 24 de marzo del 76, degradación en términos de educación, de solidaridad, de la sociedad, de cultura, de una cantidad de cosas, sin esa degradación no podríamos tener un presidente como este fantoche”, concluyó el escritor.