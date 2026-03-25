A 50 años del golpe, Misiones reafirmó el compromiso de la memoria y los derechos humanos

El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, realizado en el Aula Magna del Instituto Montoya, donde además se rindió homenaje a Monseñor Jorge Kemerer, primer obispo de la Diócesis de Posadas, reconocido por su compromiso con los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, informó el Gobierno de Misiones.

El mandatario sostuvo que es “un día horrible, recordar 50 años de una ferocidad increíble que se cometió en una dictadura cívico-militar, no hay que olvidarse de eso, cívico-militar”.

“Hoy recordamos ese momento tan duro, tan cruel, de una manera sabia. Hemos decretado una jornada de reflexión y este homenaje a Monseñor Kemerer apunta justamente a eso”, explicó Passalacqua.





Además destacó el valor del compromiso con el otro como eje del reconocimiento al “reflexionar sobre lo que significa estar cerca del que está mal, del que sufre. Yo tuve el gusto de conocerlo en sus últimos días y siempre transmitía esa actitud compasiva, comprendiendo la realidad del otro, sobre todo del más pobre”.

“Es un día terrible, pero que hay que enfrentar reflexionando”, enfatizó.

Día de la Memoria

Francisco “Pancho” Perié, expreso político, aportó un testimonio atravesado por la experiencia directa de la represión durante la última dictadura, recordando el impacto que tuvo sobre estudiantes, militantes y sus familias en toda la provincia.

“Muchos de nosotros fuimos detenidos y nuestras familias vivieron situaciones muy difíciles. Las visitas de Monseñor Kemerer eran un sostén fundamental en medio de ese contexto”, señaló.

“Cuando estábamos presos, lo primero que hacían nuestros familiares era ir a verlo, y él inmediatamente iba a visitarnos. A pesar de los maltratos y las requisas de las que era objeto, insistía en entrar. Eso nos daba tranquilidad y contención”, relató.

“Tenía un compromiso profundo con la sociedad y con los que sufrían. No se quedaba en lo religioso, estaba presente”, afirmó.

"Nunca más"

Finalmente, Perié enmarcó el homenaje en el presente y reivindicó la memoria como una construcción activa. “Reivindicamos que, en la presencia del gobernador de la provincia, que ha instituido hoy como un día de reflexión, pero más que de reflexión de compromiso por la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, los nietos que seguimos buscando, la verdad de quiénes fueron los responsables y la justicia que queremos que se haga para que nunca más haya dictadura”.

Participaron del acto el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; el ministro de Educación, Ramiro Aranda; el ministro de Cultura, José Martín Schuap; el obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez; junto a autoridades provinciales, representantes institucionales y miembros de la comunidad educativa.