Inflación: en febrero fue de 2,9% en Argentina y el NEA volvió a ubicarse por encima con 3,1%

La inflación de febrero fue del 2,9% en Argentina, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 5,9% en el primer bimestre de 2026 y 33,1% en los últimos doce meses.

En el Noreste argentino (NEA), región que incluye a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, la suba fue más elevada que el promedio nacional y alcanzó el 3,1% durante febrero, lo que vuelve a ubicar a la región entre las de mayor variación de precios del país.

Tarifas y alimentos, entre los principales motores de la suba

De acuerdo con el informe del INDEC, el rubro que registró el mayor incremento durante febrero fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%, asociada principalmente a ajustes en tarifas de servicios públicos y cambios en los esquemas de subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 3,3% a nivel nacional, impulsado principalmente por el encarecimiento de carnes y productos básicos de consumo cotidiano.

En el otro extremo, los rubros con menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que prácticamente no registró cambios durante el mes.

El comportamiento de los precios en el NEA

En el Noreste argentino, el índice mensual de 3,1% estuvo impulsado principalmente por el comportamiento de algunos rubros clave del consumo regional.

Entre las divisiones con mayores incrementos en la región se destacaron:

- Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,5%

- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

- Recreación y cultura: 3,4%

El informe señala que los alimentos tuvieron una fuerte incidencia en la variación del índice regional, en gran medida por el peso que este rubro tiene en la estructura de gasto de los hogares del NEA.

Cómo evolucionan los precios en 2026

Con los datos difundidos para febrero, el IPC nacional acumula 5,9% en lo que va del año, mientras que la inflación interanual se ubica en 33,1%.

En cuanto a la dinámica de precios por categorías, el informe del INDEC indica que los precios regulados, que incluyen servicios públicos y otros valores administrados, lideraron las subas con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que registró 3,1%. En contraste, los precios estacionales mostraron una caída del 1,3% durante el mes.