Ranking de marzo: fuerte caída de la imagen positiva de los gobernadores de Corrientes y Chaco

El termómetro de la opinión pública arrojó resultados negativos para los mandatarios regionales. En el relevamiento de CB Global Data correspondiente al mes de marzo, tanto Juan Pablo Valdés (Corrientes) como Leandro Zdero (Chaco) registraron un descenso significativo en sus índices de aprobación, retrocediendo varios puestos en el ranking nacional de gobernadores.

Un diputado liberal quedó afuera de todas las comisiones y apuntó al oficialismo: "Es un modelo que muestra su peor cara"

El retroceso de Juan Pablo Valdés

El gobernador de Corrientes sufrió una caída de seis lugares en la medición mensual. Tras ubicarse en el puesto 11 durante febrero, descendió al lugar 17 en marzo.

De acuerdo con los datos técnicos, Valdés mantiene actualmente un 50,2% de imagen positiva —compuesta por un 30,7% de valoración "muy buena" y un 19,5% "buena"—, mientras que su imagen negativa alcanza un 42,6%.

La situación de Leandro Zdero en Chaco

Por su parte, el mandatario chaqueño también mostró signos de desgaste. Zdero cayó cuatro posiciones en comparación con el mes anterior, posicionándose en el lugar 16 del ranking.

El informe detalla que cuenta con una imagen positiva del 50,4% y una negativa que llega al 46%, un margen que refleja la volatilidad del apoyo popular en un contexto de gestión económica desafiante.

Argentina Week: el gobernador de Corrientes se reunió con Amazon y se tomó la primera foto con Milei

El panorama nacional

El estudio, realizado con una muestra total de 24.616 casos en todo el país, refleja una disparidad marcada en la valoración de los gobernadores. Los tres mandatarios que lideran la tabla de posiciones con mejor aprobación son:

Claudio Poggi (San Luis): 58,5% de imagen positiva.

Marcelo Orrego (San Juan): 58,0% de imagen positiva.

Osvaldo Jaldo (Tucumán): 56,7% de imagen positiva.

En contraparte, el fondo del ranking está compuesto por Gustavo Melella (Tierra del Fuego) con 43,5%, Alberto Weretilneck (Río Negro) con 43,8% y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con 45,7% de imagen positiva, cerrando la lista de los gobernadores con mayor nivel de desaprobación según el sondeo de CB Global Data.